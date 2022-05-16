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Законодательство РК
18:35 16.05.2022

В ЗКО поддерживают проведение референдума – Amanat

партия Фото: пресс-служба партии Amanat
Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов в Западно-Казахстанской области проверил ход исполнения предвыборной программы партии в сельских населенных пунктах, а в Уральске провел ряд встреч с активом партии и представителями интеллигенции, передает Zakon.kz.

В ходе встрече стороны обсудили важность предстоящего референдума.

Отмечается, что жители села Магистральное Теректинского района много лет жаловались на плохое состояние подъездной дороги к населенному пункту. Данный вопрос был включен в Дорожную карту по реализации районной предвыборной программы партии на 2021 год, однако средства из бюджета местным исполнительным органом выделены не были.

В ходе встречи с местными жителями Оралов сообщил, что в этом году областным филиалом партии совместно с депутатами фракции Amanat в маслихате при уточнении бюджета было обеспечено выделение средств на решение этого вопроса. По данным представителей местного исполнительного органа, уже до конца текущего года будет произведен ремонт 1,8 км дороги.

партия

Фото: пресс-служба партии Amanat

Далее в селе Теректы исполнительный секретарь партии Amanat ознакомился с ходом строительства районной поликлиники, рассчитанной на 200 посещений. Здание, где сейчас располагается медицинское учреждение, было введено в эксплуатацию еще в 1972 году как гостиничный комплекс.

Согласно наказам населения, возведение нового здания включено в предвыборную программу партии. Совместно депутатами фракции Amanat в Мажилисе, членами правительства сроки и качество строительства будут взяты на постоянный контроль, поскольку это социально важный объект. По его завершении порядка 40 тыс. жителей Теректинского района будут обеспечены более качественными медицинскими услугами, – сказал Асхат Оралов.

В этот же день в городе Уральске исполнительный секретарь партии встретился с коллективом и родителями учащихся областной специализированной школы №8 для одаренных детей.

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Фото: пресс-служба партии Amanat

В 2019 году здание школы было признано аварийным, с тех пор ученики располагаются в средней школе №37. Как говорят родители, данная ситуация создает неудобства и отражается на качестве образовательных процессов. По данным акимата, в прошлом году была разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания, однако областная бюджетная комиссия не поддержала заявку. Этот вопрос теперь находится на партийном контроле и решится в ближайшее время.

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Фото: пресс-служба партии Amanat

На встрече в Уральске с представителями интеллигенции исполнительный секретарь отметил, что партия Amanat, глубоко понимая важность вносимых в Конституцию поправок, полностью поддерживает проведение предстоящего референдума.

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Фото: пресс-служба партии Amanat

Присутствовавшие на встрече также поддержали проведение общенационального референдума и выразили уверенность, что жители региона примут в нем активное участие.

Вносятся изменения и дополнения почти в треть Основного закона страны. Я уверен, что наши соотечественники понимают всю важность этого политического события и проявят свою гражданскую позицию, – сказал профессор Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова Куандык Мадир.

В свою очередь, ветеран партии Нурзия Сисенбаева отметила, что предстоящий референдум открывает перед страной новые возможности развития.

Мы должны сплотиться вокруг президента Касым-Жомарта Токаева, общество должно объединиться. Новая Конституция станет своего рода воротами в Новый Казахстан, и я уверена, что казахстанцы примут самое активное участие во всенародном голосовании, – отметила Сисенбаева.

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Фото: пресс-служба партии Amanat

Также в Уральске состоялось собрание областного актива Amanat, где были обсуждены вопросы трансформации партии и эффективной реализации проектов. На сегодня в регионе 219 первичных партийных организаций, объединяющих более 26 тыс. аманатовцев.

Елена Беляева
AMANAT Западно-Казахстанская область
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