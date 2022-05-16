В ЗКО поддерживают проведение референдума – Amanat

В ходе встрече стороны обсудили важность предстоящего референдума.

Отмечается, что жители села Магистральное Теректинского района много лет жаловались на плохое состояние подъездной дороги к населенному пункту. Данный вопрос был включен в Дорожную карту по реализации районной предвыборной программы партии на 2021 год, однако средства из бюджета местным исполнительным органом выделены не были.

В ходе встречи с местными жителями Оралов сообщил, что в этом году областным филиалом партии совместно с депутатами фракции Amanat в маслихате при уточнении бюджета было обеспечено выделение средств на решение этого вопроса. По данным представителей местного исполнительного органа, уже до конца текущего года будет произведен ремонт 1,8 км дороги.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Далее в селе Теректы исполнительный секретарь партии Amanat ознакомился с ходом строительства районной поликлиники, рассчитанной на 200 посещений. Здание, где сейчас располагается медицинское учреждение, было введено в эксплуатацию еще в 1972 году как гостиничный комплекс.

Согласно наказам населения, возведение нового здания включено в предвыборную программу партии. Совместно депутатами фракции Amanat в Мажилисе, членами правительства сроки и качество строительства будут взяты на постоянный контроль, поскольку это социально важный объект. По его завершении порядка 40 тыс. жителей Теректинского района будут обеспечены более качественными медицинскими услугами, – сказал Асхат Оралов.

В этот же день в городе Уральске исполнительный секретарь партии встретился с коллективом и родителями учащихся областной специализированной школы №8 для одаренных детей.

Фото: пресс-служба партии Amanat

В 2019 году здание школы было признано аварийным, с тех пор ученики располагаются в средней школе №37. Как говорят родители, данная ситуация создает неудобства и отражается на качестве образовательных процессов. По данным акимата, в прошлом году была разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания, однако областная бюджетная комиссия не поддержала заявку. Этот вопрос теперь находится на партийном контроле и решится в ближайшее время.

Фото: пресс-служба партии Amanat

На встрече в Уральске с представителями интеллигенции исполнительный секретарь отметил, что партия Amanat, глубоко понимая важность вносимых в Конституцию поправок, полностью поддерживает проведение предстоящего референдума.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Присутствовавшие на встрече также поддержали проведение общенационального референдума и выразили уверенность, что жители региона примут в нем активное участие.

Вносятся изменения и дополнения почти в треть Основного закона страны. Я уверен, что наши соотечественники понимают всю важность этого политического события и проявят свою гражданскую позицию, – сказал профессор Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова Куандык Мадир.

В свою очередь, ветеран партии Нурзия Сисенбаева отметила, что предстоящий референдум открывает перед страной новые возможности развития.

Мы должны сплотиться вокруг президента Касым-Жомарта Токаева, общество должно объединиться. Новая Конституция станет своего рода воротами в Новый Казахстан, и я уверена, что казахстанцы примут самое активное участие во всенародном голосовании, – отметила Сисенбаева.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Также в Уральске состоялось собрание областного актива Amanat, где были обсуждены вопросы трансформации партии и эффективной реализации проектов. На сегодня в регионе 219 первичных партийных организаций, объединяющих более 26 тыс. аманатовцев.