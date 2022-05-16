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Законодательство РК
19:08 16.05.2022

Двое несовершеннолетних велосипедистов пострадали на дороге в СКО

дорога Фото: пресс-служба ДП СКО
Первое ДТП произошло на пешеходном переходе по ул. Н. Назарбаева, где водитель неустановленной машины совершил наезд на учащуюся четвертого класса, передает Zakon.kz.

Отмечается, что девочка госпитализирована. Водителя полицейские нашли на следующий день. Материалы по данному факту переданы в отдел административной полиции УП города Петропавловска для принятия процессуального решения.

Второе произошло в тот же день около 21:00 в Кызылжарском районе. При столкновении с автомобилем Lada Granta пострадал семиклассник. Он также доставлен в медучреждение.

Безопасность юных участников дорожного движения — одна из главных забот полиции в теплое время года. В настоящее время в рамках акции «Внимание: дети!» сотрудники проводят профилактические встречи с учащимися, рассказывают о безопасном поведении на дорогах. Также настоятельно просим взрослых убедиться, что несовершеннолетние дети знают все требования правил дорожного движения РК. Начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов

Главные напоминания велосипедистам:

  • двигаться по проезжей части можно только по достижении 14-летнего возраста, держась правого края дороги, перед совершением маневра убедиться в его безопасности;

  • велосипедистам нельзя поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения в данном направлении;

  • пешеходный переход на велосипеде проезжать нельзя, следует сойти с него и перевести через дорогу за руль;

  • важно помнить, что внезапное появление велосипедиста на проезжей части может не оставить водителю времени для принятия решения.

Водителям автотранспорта полицейские напоминают, что, приближаясь к пешеходному переходу, а также при появлении на дороге велосипеда рекомендуется снижать скорость и проявлять повышенную бдительность.

Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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