Двое несовершеннолетних велосипедистов пострадали на дороге в СКО
Отмечается, что девочка госпитализирована. Водителя полицейские нашли на следующий день. Материалы по данному факту переданы в отдел административной полиции УП города Петропавловска для принятия процессуального решения.
Второе произошло в тот же день около 21:00 в Кызылжарском районе. При столкновении с автомобилем Lada Granta пострадал семиклассник. Он также доставлен в медучреждение.
Безопасность юных участников дорожного движения — одна из главных забот полиции в теплое время года. В настоящее время в рамках акции «Внимание: дети!» сотрудники проводят профилактические встречи с учащимися, рассказывают о безопасном поведении на дорогах. Также настоятельно просим взрослых убедиться, что несовершеннолетние дети знают все требования правил дорожного движения РК. Начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов
Главные напоминания велосипедистам:
двигаться по проезжей части можно только по достижении 14-летнего возраста, держась правого края дороги, перед совершением маневра убедиться в его безопасности;
велосипедистам нельзя поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения в данном направлении;
пешеходный переход на велосипеде проезжать нельзя, следует сойти с него и перевести через дорогу за руль;
важно помнить, что внезапное появление велосипедиста на проезжей части может не оставить водителю времени для принятия решения.
Водителям автотранспорта полицейские напоминают, что, приближаясь к пешеходному переходу, а также при появлении на дороге велосипеда рекомендуется снижать скорость и проявлять повышенную бдительность.