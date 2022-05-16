Двое несовершеннолетних велосипедистов пострадали на дороге в СКО

Отмечается, что девочка госпитализирована. Водителя полицейские нашли на следующий день. Материалы по данному факту переданы в отдел административной полиции УП города Петропавловска для принятия процессуального решения.

Второе произошло в тот же день около 21:00 в Кызылжарском районе. При столкновении с автомобилем Lada Granta пострадал семиклассник. Он также доставлен в медучреждение.

Безопасность юных участников дорожного движения — одна из главных забот полиции в теплое время года. В настоящее время в рамках акции «Внимание: дети!» сотрудники проводят профилактические встречи с учащимися, рассказывают о безопасном поведении на дорогах. Также настоятельно просим взрослых убедиться, что несовершеннолетние дети знают все требования правил дорожного движения РК. Начальник управления МПС ДП СКО Айдын Байматов

Главные напоминания велосипедистам:

двигаться по проезжей части можно только по достижении 14-летнего возраста, держась правого края дороги, перед совершением маневра убедиться в его безопасности;

велосипедистам нельзя поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения в данном направлении;

пешеходный переход на велосипеде проезжать нельзя, следует сойти с него и перевести через дорогу за руль;

важно помнить, что внезапное появление велосипедиста на проезжей части может не оставить водителю времени для принятия решения.