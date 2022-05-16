На 16 миллионов тенге оштрафовали астанчан за несанкционированные свалки

Районными акиматами совместно с департаментом экологии, природоохранной полицией, службой I-komek 109 посредством городских камер видеонаблюдения «Сергек» ведутся усиленные работы по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.

Фото: УВП города Нур-Султана

Отмечается, что в 2021 году было ликвидировано более 330 подобных участков, вывезено более 60 тыс. тонн мусора, в 2020 году – свыше 220 участков.

Фото: УВП города Нур-Султана

Как уточняется, с июня прошлого года в пять раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами. Для физических лиц с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – с 30 МРП до 100% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства – до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.