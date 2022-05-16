Мужчина повторно задержан за вандализм на кладбище в Алматинской области

Сообщается, что 14 мая в Каратальскую районную полицию поступила информация о факте вандализме на кладбище близ села Кишитобе. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа зафиксировала разломанные надгробные плиты, разбитые таблички, раскуроченные могильные оградки и т.д. В общей сложности осквернению подверглось пять захоронений.

Подозреваемого нашли быстро. В январе он уже был задержан по подозрению в надругательстве над местами захоронений на кладбищах близ Уштобе и села Ортатобе.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

По обоим фактам возбудили расследование, предусмотренное ст. 294 УК РК «Вандализм», но позднее уголовные дела переквалифицировали на ст. 314 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Его мать пояснила, что сын страдает врожденным психическим расстройством, после чего подозреваемого поместили в психоневрологический диспансер и назначили обязательную в таких случаях экспертизу, – рассказал начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов.

Как выяснилось, мужчина провел в медучреждении около двух месяцев и, оказавшись дома, вновь принялся «дебоширить» на кладбище.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

В полиции зарегистрировали открывшиеся факты и вновь поместили задержанного в Талдыкорганский психдиспансер. После подтверждения медиками психического состояния подозреваемого материалы дела планируют направить в суд.