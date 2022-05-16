22:48 16.05.2022
Токаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Фото: akorda.kz
После завершения юбилейного саммита ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба президента РК, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также график предстоящих мероприятий. Глава Казахстана отметил динамику торговли и политического сотрудничества с РФ.
Известно, что Токаев планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и на выставке в Екатеринбурге.