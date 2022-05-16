Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:48 16.05.2022

Токаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

президент РК Фото: akorda.kz
После завершения юбилейного саммита ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба президента РК, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также график предстоящих мероприятий. Глава Казахстана отметил динамику торговли и политического сотрудничества с РФ.

Известно, что Токаев планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и на выставке в Екатеринбурге.

Новость по теме

Обстановка в Афганистане по-прежнему угрожает безопасности государств ОДКБ – Токаев

Елена Беляева
ОДКБ Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ
15.05.2022
Один из старейших заводов Шымкента открыл новое производство
16.05.2022
Льготное автокредитование – с 16 мая банки начнут выдавать кредиты
16.05.2022
Двойное ДТП произошло в Алматы
16.05.2022
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все