Запасов бензина в стране осталось только на один день – премьер-министр Шри-Ланки

На данный момент у нас есть запасы бензина только на один день. В связи с поставкой дизельного топлива, которая прибыла вчера, нехватка дизельного топлива будет в некоторой степени устранена. В рамках индийской кредитной линии еще две партии дизельного топлива должны прибыть 18 мая и 1 июня, – цитирует iz.ru Викрамасингхе.

По его словам, 18 и 29 мая также ожидаются две поставки бензина. Кроме того, он подчеркнул, что «следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми», и призвал граждан готовиться к тому, чтобы «пойти на некоторые жертвы и столкнуться с вызовами».

Затем Викрамасингхе сделал предложение приватизировать авиакомпанию SriLankan Airlines, отметив, что «инфляция, вероятно, вырастет в краткосрочной перспективе».

Он заявил о необходимости незамедлительной оплаты лекарств, которые ввозятся на территорию Шри-Ланки. По его словам, в государстве зафиксирован недостаток 14 жизненно важных медикаментов.

Сообщается, что островное государство в Индийском океане сталкивается с регулярными отключениями электричества на фоне валютного кризиса. Премьер-министр обратил внимание на то, что ежедневный период отключения электроэнергии в стране может еще подняться и превысить 15 часов в день.

2 апреля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение (ЧП) в стране на фоне массовых протестов, вызванных экономическим кризисом. Тогда также власти ввели комендантский час.