Госпереворотом назвал глава Хорватии запрет проведения референдума по КВИ-мерам

Оппозиционная партия «Мост» инициировала референдум по вопросу отмены в стране ковид-паспортов и передачи полномочий, касающихся ограничительных мер против COVID-19, от Национального штаба гражданской защиты парламенту республики.

То, что сделали сегодня эти 10 судей, является государственным переворотом. Этот суд необходимо отменить, чтобы на референдуме увидеть, какова воля граждан, и что значит, когда 400 тыс. человек что-то сознательно подписывают. Они осмелились проверять ментальное состояние и «трезвость» 400 тыс. хорватских граждан, которые явно просили изменить конституцию, - цитирует ТАСС Милановича.

По его словам, в соответствии с конституцией этот суд не имеет права проверять вопросы референдумов на соответствие основному закону.

Партия «Мост» с 4 по 18 декабря 2021 собрала свыше 410 тыс. подписей граждан, хотя минимально требовалось 369 тыс. Отмечается, что оппозиция преследует цель противодействовать мерам руководства государства, которые, по ее оценке, ограничивают права и свободы человека.

Как уточняется, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал инициативу «Моста» бессмысленной, поскольку ее реализация не изменит систему управления в кризисных ситуациях.