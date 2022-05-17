Дональду Трампу запретили репостить свои посты из Truth Social

Экс-президенту США Дональду Трампу, который ранее мог публиковать по 18 твитов в сутки, придется подождать шесть часов, прежде чем репостить свои сообщения из Truth Social на другие платформы, сообщают «Известия»

Трамп по-прежнему может свободно публиковать из личного аккаунта сообщения о политических событиях, сборе средств на ту же деятельность или усилиях по отказу от голосования на любой платформе в любое время, что может дать ему свободу действий в случае, если он будет баллотироваться на пост в 2024 году, добавлено в заявлении.

Социальная сеть Truth Social была запущена с целью противостоять Big Tech — наиболее престижным компаниям в индустрии информационных технологий США, после того как экс-президента Трампа заблокировали в Twitter, Facebook и YouTube за то, что он якобы подстрекал насилие во время беспорядков в Капитолии в январе 2021 года.

Миллиардер Илон Маск 25 апреля согласовал покупку Twitter за 44 млрд долларов. До этого он признал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая будет пользоваться максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставлять каждому право на высказывание.

Он также заявил, что отменит блокировку аккаунта Трампа. Но политик заявил, что не вернется в Twitter, даже если его доступ восстановят.