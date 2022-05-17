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08:25 17.05.2022

Непобежденный немецкий боксер умер во время боя

Муса Ямак Германия Фото: pixabay
Муса Ямак выступал на профессиональном ринге с 2017 года, проведя за это время восемь поединков, в которых он одержал восемь побед, сообщает Zakon.kz.

Непобежденный немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак скончался в возрасте 38 лет, сообщает Чемпионат.

Спортсмен потерял сознание в ринге перед началом третьего раунда боя с угандийцем Хамзой Вандерой. Спортсмена в срочном порядке госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Официальной причиной смерти стал сердечный приступ.

Сообщается, что болельщики задержали бригаду парамедиков на входе на стадион.

Неизвестно, послужило ли это причиной гибели спортсмена. По информации мюнхенской полиции, им пришлось отправить сразу несколько патрулей на место проведения боя, чтобы обеспечить безопасную работу бригады скорой помощи.

Ямак выступал на профессиональном ринге с 2017 года, проведя за это время восемь поединков, в которых он одержал восемь побед.

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