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09:00 17.05.2022

День открытых дверей проведут в Центральной клинической больнице Алматы

Алматы больница день открытых дверей Фото: Центральная клиническая больница
Центральная клиническая больница оказывает полный спектр медицинских услуг для взрослого населения. Бесплатные консультации проведут ведущие специалисты больницы, сообщает Zakon.kz.

21 мая с 08:00 до 13:00 в Центральной клинической больнице пройдет День открытых дверей.

Традиционная акция проводится два раза в год для привлечения населения к эффективному обследованию собственного здоровья, а также для ознакомления с высокоспециализированной медицинской помощью, оказываемой в больнице в рамках ГОБМП.

Бесплатные консультации проведут ведущие специалисты больницы: кардиолог, пульмонолог, паркинсолог, онколог, ревматолог, аллерголог, гинеколог, уролог и многие другие врачи. В день акции на некоторые виды УЗИ, ЭКГ и прочие обследования будет предоставлена 30% скидка. Также бесплатно будут доступны исследования по определению глюкозы, холестерина и гликолизированного гемоглобина.

Больница оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить наиболее точную диагностику и эффективное лечение пациентов.

Центральная клиническая больница оказывает полный спектр медицинских услуг для взрослого населения.

Место проведения: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 59. Телефон для справок: +7 (727) 261 04 50.

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