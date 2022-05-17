Дина Жоламан стала пятой казахстанкой в полуфинале ЧМ по боксу

Дина Жоламан в поединке 1/4 финала победила Елену Зекич из Сербии. Преимущество казахстанки было бесспорным: все судьи отдали ей свои голоса — 5:0. Дина Жоламан стала пятой полуфиналисткой в составе женской сборной Казахстана и уже обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

Из шести казахстанских боксерш, выходивших 16 мая на ринг Стамбула, не повезло только Гульсае Ержан (81 кг). Она проиграла в четвертьфинале Габриэле Стонкуте из Литвы – 1:4.

Таким образом, за выход в финал ЧМ-2022 поборются пять казахстанок — Дина Жоламан, Валентина Хальзова, Жайна Шекербекова, Алуа Балкибекова и Карина Ибрагимова. Полуфиналы мирового первенства пройдут 18 мая.

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