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09:38 17.05.2022

Дина Жоламан стала пятой казахстанкой в полуфинале ЧМ по боксу

Бокс ЧМ Полуфинал Фото: kfb.kz
Казахстанская боксерша Дина Жоламан, выступающая в весовой категории до 54 кг, вышла в полуфинал мирового первенства в Турции. Тем самым она гарантировала сборной Казахстана пятую медаль, сообщает Zakon.kz.

Дина Жоламан в поединке 1/4 финала победила Елену Зекич из Сербии. Преимущество казахстанки было бесспорным: все судьи отдали ей свои голоса — 5:0. Дина Жоламан стала пятой полуфиналисткой в составе женской сборной Казахстана и уже обеспечила себе как минимум бронзовую медаль.

Из шести казахстанских боксерш, выходивших 16 мая на ринг Стамбула, не повезло только Гульсае Ержан (81 кг). Она проиграла в четвертьфинале Габриэле Стонкуте из Литвы – 1:4.

Таким образом, за выход в финал ЧМ-2022 поборются пять казахстанок —  Дина Жоламан, Валентина Хальзова, Жайна Шекербекова, Алуа Балкибекова и Карина Ибрагимова. Полуфиналы мирового первенства пройдут 18 мая.

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