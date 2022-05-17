10:00 17.05.2022
Фуру с одеждой известных брендов хотели ввезти в Казахстан из Кыргызстана
Фото: скриншот видео
Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) продолжает активную работу по защите добросовестного бизнеса от контрафактной продукции, подделки и незаконного использования известных брендов, передает Zakon.kz.
Уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака расследуется в территориальном Департаменте АФМ по Жамбылской области. В ходе досмотра на пограничном контроле фуры, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, обнаружено более 1 тыс. единиц спортивной одежды различных брендов, в том числе Рuma, Adidas, Philip Pleein, Reebok, Nike, Jordan, New Balance, Fila, Belanciago.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве отметили, что для определения причастности товара к вышеуказанным брендам и оценки ущерба был привлечен представитель корпорации Рuma.
Согласно заключению эксперта, общая сумма причиненного ущерба по обнаруженному товару составляет свыше 10 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК