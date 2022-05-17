Фуру с одеждой известных брендов хотели ввезти в Казахстан из Кыргызстана

Уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака расследуется в территориальном Департаменте АФМ по Жамбылской области. В ходе досмотра на пограничном контроле фуры, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, обнаружено более 1 тыс. единиц спортивной одежды различных брендов, в том числе Рuma, Adidas, Philip Pleein, Reebok, Nike, Jordan, New Balance, Fila, Belanciago. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что для определения причастности товара к вышеуказанным брендам и оценки ущерба был привлечен представитель корпорации Рuma.