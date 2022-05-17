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Законодательство РК
10:32 17.05.2022

Расследование деятельности компании Qnet: полиция Алматы обратилась к населению

пирамида, полиция, расследование Фото: Zakon.kz
В полиции Алматы сделали заявление: правоохранители призвали население быть осторожнее и внимательнее к вложению финансовых средств, сообщает Zakon.kz.

Рустам Абдрахманов, замначальника Департамента полиции Алматы заявил, что касательно деятельности компании Qnet расследуется уголовное дело.

Оно зарегистрировано в ЕРДР ДП Алматы по ст.217 УК РК - Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Ход расследования находится на особом контроле у руководства Генеральной прокуратуры РК, Министерства внутренних дел, прокуратуры города Алматы и Департамента полиции, нами проводятся следственные мероприятия.Рустам Абдрахманов

В полиции города уточнили, что компания Qnet не ведет предпринимательскую деятельность согласно требованиям законодательства РК, лицензий и иных разрешительных документов на осуществление банковской и инвестиционной деятельности, а также банковских операции у компании не имеется.

Прошу население быть бдительнее и следить за вложением финансовых средств. С заявлением о причинении материального ущерба компанией Qnet в правоохранительные органы обратились уже более 220 человек.Рустам Абдрахманов

Еще в 2020 году в МВД РК сообщали, что 220 граждан Казахстана были обмануты компанией Qnet.

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Кроме того, в апреле 2022 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о начале досудебного расследования в отношении руководителей международной финансовой пирамиды компании Qnet в Акмолинской области.

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