Какие поручения дал Алихан Смаилов Министерству сельского хозяйства и акиматам

Алихан Смаилов отметил, что животноводство – одна из традиционных и ведущих отраслей отечественного сельского хозяйства.

Животноводческая отрасль показывает положительную динамику роста. В то же время хочу отметить, что животноводство также является важнейшим элементом продовольственной безопасности. Из 19 социально значимых продуктов по четырем имеется зависимость от импорта. Это мясо птицы, колбасные изделия, молоко и молочная продукция. Здесь большой потенциал для работы. Поэтому перед нами стоит важнейшая задача – повышение доли отечественного производства этих видов продукции до 100%. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

По словам премьер-министра, для эффективного развития животноводства требуется соответствующая кормовая база.

Новость по теме МСХ увеличит посев кормовых во избежание дефицита в Казахстане

В стране ежегодно производится кормов практически в два раза меньше от зоотехнической нормы. Дефицит кормов ведет к их удорожанию. Необходимо также учитывать климатические факторы. В этой связи Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов необходимо увеличивать посевные площади кормовых культур, модернизировать инфраструктуру отгонных пастбищ. Важно обеспечить финансирование данного направления в приоритетном порядке. Алихан Смаилов

Указал премьер-министр и на важность стимулирования сельхозпроизводителей на создание сети заготовительных организаций, связывающих мелких производителей с перерабатывающими предприятиями. Задача министерств и акиматов — создание условий по интеграции всех участников рынка, от производителей до переработчиков.