Определены сроки приема документов по программе «Болашак»

23 мая в стране стартует прием документов по международной программе «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры. Заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг еgov.kz. Пресс-служба МОН РК

Также в Минобразования уточнили, что прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года, а конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября 2022 года.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий. Пресс-служба МОН РК

Председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин напомнил, что по поручению главы государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак».

Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В связи с этим количество грантов на технические и IT-специальности по программе «Болашак» увеличено до 60%. Это такие специальности, как «Инженерные системы и сети», «Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением», «Аналитика больших данных», «Технология новых материалов», «Управление базами данных», «Авиационная техника и технологии», «Машиностроение», «Промышленная автоматизация» и другие». Ануар Жангозин

По данным МОН РК, всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.

По результатам анализа трендов рынка труда в этом году в перечень включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук. При этом 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия. В целом, перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности. Пресс-служба МОН РК

В ведомстве напомнили, что конкурсный отбор на присуждение международной стипендии «Болашак» проходит в три тура:

комплексное тестирование,

персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии,

рассмотрение документов на заседании республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Со списком рекомендуемых вузов можно ознакомиться здесь, а со списком необходимых документов – тут.