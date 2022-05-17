Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:54 17.05.2022

Повара крупных ресторанов торговали наркотиками в Алматы

наркотики, повар Фото: polisia.kz
В Алматы повара крупных ресторанов торговали наркотиками. Ведется следствие, сообщает Zakon.kz.

Повар одного из элитных ресторанов был задержан на рабочем месте, после того как полицейскими был произведен оперативный закуп гашиша.

При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили наркотическое средство гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем. Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города полковник полиции Сагындык Аяганов

В другом случае наркосбытом промышляла женщина-повар. По ее месту жительства был обнаружен пакет с порошкообразным веществом, истинную принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза.

По обоим фактам зарегистрированы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ст. 297, ч. 1 УК РК.

Анастасия Стативкина
Алматы
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
16.05.2022
Льготное автокредитование: на каких условиях можно купить авто
16.05.2022
Токаев опубликовал фото с утренней прогулки по Москве
16.05.2022
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным
16.05.2022
Hyundai начал работу с клиентами в рамках программы льготного автокредитования – 2022 в РК
16.05.2022
Главная Топ LIVE Все