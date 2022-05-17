Повара крупных ресторанов торговали наркотиками в Алматы

Повар одного из элитных ресторанов был задержан на рабочем месте, после того как полицейскими был произведен оперативный закуп гашиша.

При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили наркотическое средство гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем. Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города полковник полиции Сагындык Аяганов

В другом случае наркосбытом промышляла женщина-повар. По ее месту жительства был обнаружен пакет с порошкообразным веществом, истинную принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза.

По обоим фактам зарегистрированы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ст. 297, ч. 1 УК РК.