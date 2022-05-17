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Законодательство РК
12:02 17.05.2022

Toyota столкнулась с полицейской машиной в Алматы

полиция, ДТП Фото: Zakon.kz
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины, сообщает Zakon.kz.
16 мая около 20:00 на пересечении пр. Райымбека и ул. Абылай хана произошло столкновение двух автомобилей. Полицейский автомобиль SsangYong двигался по пр. Райымбека на восток, на разрешающий сигнал светофора. Автомобиль Toyota двигался на запад по пр. Райымбека, совершая левый поворот на ул. Абылай хана. Не пропустив полицейский автомобиль и грубо нарушив ПДД, он совершил столкновение с полицейским авто. Пресс-служба ДП Алматы

Водители были осмотрены врачами скорой помощи на месте ДТП.

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