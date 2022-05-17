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Законодательство РК
13:44 17.05.2022

Карашукеев рассказал, ждать ли джута в 2022 году

джут, прогноз, Карашукеев Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев рассказал, ждать ли джута в 2022 году, передает корреспондент Zakon.kz.
Джута не будет, у нас же ситуация десятилетиями складывается. Тут речь идет о научно обоснованных нормах. Где-то недокармливают, у них производительность молока меньше чуть-чуть. Джута, конечно, не будет.Ербол Карашукеев

Напомним, в 2021 году в Мангистауской области произошел массовый падеж скота из-за засухи и отсутствия кормов. Тогда в Министерстве сельского хозяйства заявили, что засуха была ожидаема, но ведомство оказалось не готово.

10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Сапархана Омарова, занимавшего пост министра сельского хозяйства. Исполняющим обязанности был назначен Ербол Карашукеев, уже 1 сентября он возглавил ведомство.

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