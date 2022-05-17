Юбилейный саммит ОДКБ обратил на себя внимание всего мира – эксперт

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 16 мая принял участие в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году он был приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

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Комментируя это событие, эксперт Казахстанского института общественного развития Аян Сакошев отметил, что ключевым направлением данной организации является военное сотрудничество.

В деятельности ОДКБ уже созданы достаточно эффективные механизмы сотрудничества, в том числе по обеспечению региональной безопасности и стабильности. Казахстан является одним из активных государств – членов ОДКБ. Об этом говорит и участие президента Касым-Жомарта Токаева в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств – участников ОДКБ, и те вопросы, которые он там озвучил. По мнению казахстанской стороны, на сегодняшний день это наиболее важные вопросы. Аян Сакошев

Как подчеркнул эксперт КИОР, на саммите глава государства отметил риски, которые могут возникнуть со стороны Афганистана.

Как известно, в 2021 году, после 20 лет размещения на территории Афганистана, были выведены войска Соединенных Штатов Америки и сейчас, можно сказать, есть некоторые опасения в отношении ситуации на севере этой страны, где отмечается ряд проблемных вопросов. Аян Сакошев

Также эксперт назвал два проблемных вопроса, связанных с Афганистаном.

Первое – это проблема с наркотрафиком, который идет со стороны Афганистана. Второе – незаконная миграция. В связи с нестабильной обстановкой в Афганистане сейчас оттуда идет большой поток нелегальных мигрантов. Также в начале 2022 года Таджикистан обратился в ОДКБ с просьбой, чтобы совместно с государствами – членами организации найти пути обеспечения безопасности вокруг границ этих стран и надежной защиты от рисков, исходящих со стороны талибов из Афганистана. Аян Сакошев

Ключевая задача ОДКБ, которая, прежде всего, заключается в военном сотрудничестве со странами-участницами, подразумевает обеспечение коллективной безопасности в регионе, которая в том числе реализуется посредством совместных учений.

Говоря об этом, эксперт Казахстанского института общественного развития отметил, что «согласно документам ОКДБ, государства-участники могут укреплять вооружение, закупать военную технику по специальным льготным ценам, обмениваться соответствующей информацией, опытом, и в этом плане спецслужбы тесно взаимодействуют».

Также проходят совместные военные учения, и это уже нормальная практика. Поэтому, можно сказать, что уже есть определенный потенциал, определенный опыт взаимодействия стран – участниц ОДКБ. На мой взгляд, это как раз фундамент дальнейшей реализации общих задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионах. Аян Сакошев

Как напомнил эксперт КИОР, второй вопрос, который озвучил Касым-Жомарт Токаев в Москве и который также является очень важным, – это участие контингента ОДКБ в миротворческой деятельности ООН.

Такой подход даст возможность подключить по согласованию с ООН миротворческие силы ОДКБ к различным операциям и событиям, направленным на обеспечение безопасности и стабильности в различных точках мира. Аян Сакошев

По мнению эксперта, юбилейный саммит ОДКБ обратил на себя внимание не только стран Центральной Азии, но и всего мира.

И это понятно. На фоне событий, происходящих между Россией и Украиной, вся мировая общественность с интересом наблюдала за ходом работы саммита ОДКБ и теми заявлениями, которые прозвучали с ее трибуны. Аян Сакошев

Деятельность организации была четко ориентирована на обсуждение конкретных внутренних актуальных проблем стран-участниц, и все они нашли отражение в стратегических документах ОДКБ. Это, как отметил Аян Сакошев, дает уверенность, что вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах найдут свое решение.