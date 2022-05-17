Школьника из Шымкента пригласили сразу в 34 вуза мира

Как отмечено в публикации оtyrar.kz, Мирас Сеилхан всегда мечтал поступить в престижный зарубежный вуз. Подготовку к поступлению он начал еще в девятом классе.

Ученик сдал международные тесты с высокими показателями: IELTS – 8 баллов, Duolingo – 135, написал мотивационное эссе из 650 слов. После этого пришли приглашения на обучение из 34 вузов мира. Мираса пригласили 12 американских вузов, пять – британских, пять учебных заведений из Канады, одно – из Испании, четыре – из Австралии, а также из многих других стран, – говорится в публикации.

Молодой человек отмечает, что планирует изучать финансы и экономику. Его мечта — после окончания учебы вернуться в Казахстан.

Я очень благодарен своим преподавателям. Они сыграли огромную роль. В частности, хочу поблагодарить моего профориентатора Дугата и дядю Нурбека, который подготовил меня к сдаче IELTS. В целом, с 9 класса до конца 11 я тратил время только на подготовку к поступлению, – заключил Мирас Сеилхан.