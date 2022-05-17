Дождь, град и гроза – прогноз погоды в Казахстане на 18 мая

Днем и ночью на западе, юге Акмолинской области ожидается дождь. На западе, севере, юге – гроза, град. Температура воздуха ночью +10...+15°С, на северо-западе +7°С, днем +20...+25°С, на северо-западе +17°С.

Днем в горных районах Алматинской области – небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +10...+15°С, на севере и в горных районах +7°С, днем +26...+31°С.

На юге, западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области будет сильный дождь. Температура воздуха ночью +13...+18°С, на западе +21°С, днем +26...+31°С, в горных районах +23°С.

Ночью на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области пройдет дождь. На северо-западе области гроза, град, шквал. Температура воздуха ночью +5...+10°С, на юге области +13°С, днем +15...+20°С, на юге области +23°С.

В Атырауской области ожидается небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью +10...+15°С, днем +18...+23°С.

Днем на севере Мангистауской области пройдет небольшой дождь, гроза, пыльная буря. Температура воздуха ночью +13...+18°С, на северо-востоке области +9°С, днем +20...+25°С, на юге +28°С.

Ночью на западе Актюбинской области ожидается небольшой дождь. Днем на севере, западе, в центре гроза. Температура воздуха ночью +5...+10°С, на юге +13°С, днем +13..+18°С, на юге +22°С.

Ночью на юге, днем на западе, юго-востоке Костанайской области будет дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке туман. Температура воздуха ночью +5...+10°С, на юге +13°С, днем +17...+22°С, на юге +25°С.

Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области прогнозируют дождь, грозу, шквал, град. Температура воздуха ночью +8...+13°С, днем +17...+22°С.

Утром и днем на западе, севере, в центре Павлодарской области пройдет дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +27...+32°С, на севере +22°С.

Днем на севере, юге, в центре Карагандинской области пройдет дождь. Температура воздуха ночью +8...+13°С, на юге +16°С, днем +22...+27°С, на юге +30°С.

На юге, севере области, в горных районах Жамбылской области ожидается дождь, днем на юге области, в горных районах сильный дождь, гроза, град, шквал. Температура воздуха ночью +16...+21°С, в горных районах +12°С, днем +25...+30°С, в горных районах +22°С.

В Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях осадков не ожидается.

В Нур-Султане будет переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +21...+23°С.

В Алматы синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +27...+29°С.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +26...+28°С.