Сопернический дух игроков: названы преимущества геймификации

Крупные беттинг-компании с радостью применили геймификацию в качестве полезного инструмента для привлечения новых игроков и удержания клиентов. Геймификация превращает в игру то, что ею не является, используя при этом сопернический дух игроков.

Привлечение онлайн-игроков с помощью геймификации

Самые популярные видеоигры – это те, которые успешно прошли испытание временем и продолжают привлекать игроков. Видеоигры имеют свойство не только веселить, увлекать и доставлять удовлетворение, но и также заставляют пользователя возвращаться за новыми впечатлениями снова и снова. Эта система была успешно внедрена в другие виды деятельности, и индустрия беттинга быстро отреагировала на нее.

Геймификация добавляет еще один элемент удовольствия в арсенал спортивных прогнозов.

Это понятие относится к краткосрочным и долгосрочным вознаграждениям, которые онлайн-букмекер предлагает игрокам за активность и выполнение различных задач на платформе. У некоторых компаний она принимает форму рейтинга лидеров и программ лояльности, в то время как другие используют ее потенциал через многоуровневую систему бонусов и акций.

Преимущество геймификации заключается в том, что она дает людям четкий путь к успеху, делая путешествие не менее увлекательным, чем место назначения и сама цель. Она вызывает у пользователей желание участвовать и совершенствоваться, позволяет ставить четкие задачи, которые необходимо решать своевременно, и поддерживает мотивацию к достижению конкретных целей. В зависимости от креативности букмекера, геймификация может принимать форму мини-игр, таких как квест, выполнение заданий и другие соревнования.

Примеры геймификации

Геймификация принимает различные формы в онлайн-гемблинге, но есть несколько концепций, которые являются самыми популярными. Таблицы лидеров и программы лояльности лежат в основе многих VIP-программ, которые предлагают беттинг-компании. Игроки получают очки или бонусы за выполнение различных действий. Эти очки помогают им продвигаться вверх по таблице лидеров и открывать все более высокие награды.

Игроки могут отслеживать свои действия и контролировать прогресс простым способом. Очки начисляются на игровой счет и обмениваются на различные поощрения, лучшие бонусы и доступ к эксклюзивным предложениям. Использование шкал прогресса и настраиваемых персонажей – еще одна черта геймификации, вдохновленная самыми захватывающими видеоиграми.

Сегодня онлайн-пространство борется за своих клиентов, предлагая им более интересные и интерактивные методы при совершении действий на своем продукте или платформе. Мы гордимся тем, что Parimatch Kazakhstan – единственный онлайн-букмекер, который внедрил элементы геймификации в свой продукт. Мы хотим, чтобы наши пользователи получали массу позитивных эмоций и удовольствия от просмотра спортивных мероприятий и своих прогнозов. Роман Бойко, СЕО Parimatch Kazakhstan

Parimatch активно использует геймификацию на своей платформе. Самым свежим примером можно назвать действующую акцию «Майский квест на 50 млн тенге», где привычные прогнозы на спорт превращаются в увлекательную игру.

Выполняя ежедневные задания, игроки получают сундуки с призами и бонусами. Чем больше выполнено квестов, тем выше место игрока в рейтинге и тем больше игрок может прокачать свой игровой аккаунт. Подобная механика комбинирует чувство удовлетворения от мгновенного вознаграждения и возможность посоревноваться с другими игроками в рейтинге.

В конце акции, как и заведено во всех приключениях, участников ждет большое вознаграждение в виде розыгрыша ценных призов.

Принять участие в майском квесте