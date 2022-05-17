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16:58 17.05.2022

Жукаев и Евсеев прошли во второй раунд «Челленджера» в Шымкенте

Теннис Челленджер Шымкент Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев и Денис Евсеев удачно стартовали на грунтовом турнире ATP из серии «Челленджер», который начался на кортах Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В первом круге данных соревнований, с призовым фондом более 22 млн тенге, представитель актауского тенниса Бейбит Жукаев обыграл индийского теннисиста Мукунда Сасикумара – 6:1, 7:6. И теперь за выход в четвертьфинал одиночного разряда западноказахстанец сыграет с американцем Эваном Жу.

В свою очередь алматинец Денис Евсеев на старте Shymkent Challenger 2 победил Улисиса Бланша – 6:3, 6:2. В следующем раунде Евсеев сыграет с японским спортсменом Кайчи Учида.

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