Трихолог рассказала, как стресс влияет на кожу головы

У представителей жирной кожи больше шансов развития себорейного дерматита, рассказала дерматолог, трихолог Юлия Галлямова, пишет ura.ru.

Доктор назвала внешние причины, которые способствуют развитию себорейного дерматита.

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