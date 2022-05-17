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16:58 17.05.2022

Трихолог рассказала, как стресс влияет на кожу головы

кожа головы Фото: pexels
Стресс и гормональный сбой негативно сказываются на коже головы. Вместе с этим плохо влияют на здоровье и несбалансированное питание, перепады температур и загрязнение внешней среды, передает Zakon.kz.

У представителей жирной кожи больше шансов развития себорейного дерматита, рассказала дерматолог, трихолог Юлия Галлямова, пишет ura.ru.

При стрессе тоже выделяется много кожного сала. Обратите внимание, в конце экзамена у всех блестят лица, даже если они заранее припудривались. Влияет и плохое питание. В частности, употребление тяжелых животных жиров, которые дают плотность кожному салу, и недостаток растительных жиров.Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова

Доктор назвала внешние причины, которые способствуют развитию себорейного дерматита.

Погодные условия и загрязнения внешней среды очень важны. Чаще всего обострение происходит осенью и зимой, когда физиология не успевает сработать на перепады температур на улице и дома. Выработка кожного сала — это защитная реакция.Юлия Галлямова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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