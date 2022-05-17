Этнокультурные объединения дунган вошли в состав единой республиканской НПО

В конференции участвовали также главный директор ТОО «Qazaqstan dauiri», почетный гражданин Жамбылской области, общественный деятель Сауле Мешитбайкызы, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Ильяс Буларов, заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Целью конференции стало создание республиканского общественного объединения «Республиканский этнокультурный центр дунган», в состав которого вошли этнокультурные объединения дунган девяти областей страны.

Участники конференции приняли устав вновь созданного объединения и избрали его председателем Зайнуддина Махусеева.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Мажилисмен Ильяс Буларов отметил важность этого события для укрепления межэтнических отношений.

Дунгане здесь обрели свою Родину. Хочу выразить благодарность всему казахскому народу за огромную поддержку. Создание такого республиканского объединения выведет на новый уровень межэтнические отношения. Не сомневаюсь, что в дальнейшем мы будем плодотворно работать для реализации государственных программ, политических реформ главы государства, – сказал Буларов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В своем выступлении Рустем Даулет отметил, что одним из условий поступательного развития государства являются единство и согласие, мир и стабильность.

В нашей стране проводится большая работа по укреплению казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Доказал свою эффективность проект «Мир и согласие». Дунганский этнос, чье пребывание на территории Казахстана насчитывает более 120 лет, имеет богатую культуру, традиции. Сегодняшнее мероприятие знаковое по своей сути, ведь оно проходит перед республиканским референдумом по изменению и дополнениям в Конституцию РК. Мы должны строить Новый Казахстан на принципах подлинной справедливости и демократии, где каждый гражданин может быть услышан. И в этом деле огромную роль играют неправительственные организации, – заключил он.