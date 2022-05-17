Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей

По информации РГП «Казгидромет»,18 мая на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал и град.

В центре Кызылординской области синоптики прогнозируют пыльную бурю.

На севере, юге, в центре Карагандинской области пройдет гроза, град.

В горных районах Алматинской области возможна гроза.

В Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, севере области, в горных и предгорных районах – гроза, шквал.

В Шымкенте и Туркестане – гроза, шквал.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал.

В Уральске – гроза, град, шквал.

На севере, западе, в центре Актюбинской области – гроза.

В Актобе – гроза.