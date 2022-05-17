18:22 17.05.2022
Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей
Фото: pixabay
Гроза, град и сильный ветер. В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.
По информации РГП «Казгидромет»,18 мая на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал и град.
В центре Кызылординской области синоптики прогнозируют пыльную бурю.
На севере, юге, в центре Карагандинской области пройдет гроза, град.
В горных районах Алматинской области возможна гроза.
В Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, севере области, в горных и предгорных районах – гроза, шквал.
В Шымкенте и Туркестане – гроза, шквал.
На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал.
В Уральске – гроза, град, шквал.
На севере, западе, в центре Актюбинской области – гроза.
В Актобе – гроза.