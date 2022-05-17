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Законодательство РК
18:27 17.05.2022

В адрес Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы

Поздравительные телеграммы Фото: akorda.kz
В адрес президента поступают поздравления и телеграммы от лидеров зарубежных стран по случаю его дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву сегодня исполнилось 69 лет. Поздравления поступают от правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий, коммерческих структур, представителей творческих и научных кругов, передает Акорда.

Поздравительные телеграммы на имя Касым-Жомарта Токаева направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Федерального собрания России Вячеслав Володин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и другие.

По телефону главу государства поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Поздравления продолжают поступать.

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