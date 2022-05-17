Между Туркестаном и Анкарой укрепятся связи

Стороны обсудили перспективы двусторонней связи. На встрече были озвучены основные идеи по укреплению сотрудничества в различных сферах общества.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Для казахов турецкий народ – братский. Накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил Турцию с государственным визитом. Турецкая сторона с большим уважением встретила нашего президента, в ходе встречи были подписаны важные двусторонние соглашения. Турецкие инвесторы вносят большой вклад в развитие Туркестанской области. Строительство международного аэропорта завершили в очень короткие сроки. Сейчас ведется строительство современного госпиталя. В рамках организации Тюркского совета мы готовы разработать специальные места для открытия свободной экономической зоны в Туркестане. В частности, мы заинтересованы в партнерстве с Анкарой по внедрению новых технологий, развитию науки, туризма. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Глава региона отметил, что Туркестан имеет глубокую историю, и поделился планами дальнейшего развития.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Анкара – один из стратегически важных городов Турции, столица нашей страны. У нас реализуются масштабные проекты в области высоких технологий, освоения космоса, науки. Особое место в Анкаре занимает развитие сельского хозяйства и экспорт продукции. Мы готовы всячески укреплять связи, поддерживать Туркестан, налаживать деловые отношения. Губернатор Анкары Васип Шахин

В свою очередь губернатор Анкары Васип Шахин выразил признательность за то, что Туркестан за короткое время преобразился. Он поделился опытом по развитию Анкары.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В завершение встречи турецкому гостю был вручен памятный подарок.

Умирзак Шукеев лично показал зарубежной делегации новые объекты в Туркестане. Гости посетили туркестанский театр и библиотеку Farab. Губернатор Анкары дал положительную оценку проводимой в областном центре работе. Также он посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках этой рабочей поездки губернатор Анкары планирует посетить исторические места региона и встретиться с молодежью.