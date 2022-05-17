YouTube не будут блокировать в России – СМИ

Министр отметил, что перед введением каких-либо ограничений нужно четко понимать, что пользователи не страдают, пишет РБК.

Задача наша – чтобы у нас был свой конкурентоспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube, а чтобы он развивался в конкуренции. Максут Шадаев

Министр добавил, что закрытие как крайняя мера может применяться только к моменту создания альтернативы и если будет пройдена грань навязывания враждебной для страны информационной повестки.