19:43 17.05.2022
YouTube не будут блокировать в России – СМИ
Фото: pixabay
По словам российского министра цифрового развития Максута Шадаева, видеохостинг не планируется закрывать до тех пор, пока не появится конкурентная альтернатива, передает Zakon.kz.
Министр отметил, что перед введением каких-либо ограничений нужно четко понимать, что пользователи не страдают, пишет РБК.
Задача наша – чтобы у нас был свой конкурентоспособный аналог, который появится не потому, что мы закрыли YouTube, а чтобы он развивался в конкуренции. Максут Шадаев
Министр добавил, что закрытие как крайняя мера может применяться только к моменту создания альтернативы и если будет пройдена грань навязывания враждебной для страны информационной повестки.