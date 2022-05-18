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11:44 18.05.2022

Пять лучших музеев Алматы, которые обязательно стоит посетить

музеи, Алматы, культура Фото: Zakon.kz
18 мая отмечается Международный день музеев. Отбрасываем стереотипы о том, что музеи – это самое скучное место. И идем за культурным просвещением. Вас ждут самые интересные экскурсии по выставочным залам и ожившие полотна великих художников, передает корреспондент Zakon.kz.

18 мая пройдет акция «Ночь в музее» в трех музеях Алматы:

  • Музее имени А. Кастеева;

  • Музее Алматы;

  • Центральном государственном музее Казахстана.

Акция продлится с 17:00 до 23:00. Вход в музеи будет свободный.

Центральный государственный музей Казахстана

центральный музей Казахстана, музей, ночь в музее

Фото: Zakon.kz

В программе акции «Ночь в музее»:

  • Мастер-классы по живописи, скульптуре и графике от Казахской Национальной Академии искусств им. Т. Жургенова, изостудий Алматы.

  • Мастер-классы по традиционным видам ремесел – от Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева.

  • Казахстанско-Японский центр представит мастер-классы по оригами, каллиграфии, искусству фуросики.

  • Мастер-классы проведут педагоги в рамках проекта «Арт-территория «Рисуем Музей будущего».

  • Выставки из фондовых коллекций музея и частных собраний, среди которых выставка детского творчества «Мое счастливое детство».

  • Фотовыставка «Сама мечта» известного казахстанского фотографа Максима Золотухина.

  • Выставка «Остров возрождения шедевров» известного казахстанского художника-реставратора, основателя и руководителя Научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым», заслуженного деятеля Казахстана Крыма Алтынбекова.

  • Выставка редких экспонатов по оружию и вооружению «Ер қару – бес қару» (XVIII-XIX вв.) из фондов Центрального музея РК.

Также гостей ждут выступления оркестров и музыкальных творческих детских коллективов, цирковое представление, детское дефиле.

Центральный государственный музей Казахстана cчитается одним из старейших музеев республики. Оборудован 7 основными экспозициями. Самый крупный из музеев Центрально-Азиатского региона. Экспозиции знакомят посетителей с древней и средневековой историей Казахстана, а также с современной жизнью государства.

Музей искусств РК им. А. Кастеева

музеи, культура, афиша, Алматы

Фото: Zakon.kz

Праздничная программа пройдет с 17:00 до 19:00.

В программе акции «Ночь в музее»:

  • Государственный ансамбль танца РК «САЛТАНАТ» – в фойе музея.

  • Школа-интернат для одаренных детей имени Шалтая Смагулова – зал прикладного искусства Казахстана.

  • Ансамбль кобызистов «Ак-Дарига» – зал прикладного искусства современного Казахстана.

  • Студенты факультета актерского мастерства Казахского национального колледжа искусств им. Т.К. Жургенова – зал творчества Абылхана Кастеева, 1 зал изобразительного искусства Казахстана.

  • Республиканская средняя специализированная музыкальная школа для одаренных детей им. К. Байсеитовой – зал русского искусства, зал западноевропейского искусства.

  • Центр индийского классического танца и йоги, Алматы-Казахстан – зал восточного искусства.

Также пройдут мастер-классы по искусству анимации члена СО Гали Мырзашева и китайской каллиграфии.

Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева – крупнейший художественный музей страны и ведущий научно-исследовательский и культурно-просветительский центр в области изобразительного искусства. Каждое третье воскресенье месяца вход в музей для всех категорий граждан на постоянные экспозиции — свободный. Во время школьных каникул вход на постоянные экспозиции музея для школьников — свободный.

Музей археологии РГП «Ғылым ордасы»

Музей археологии РГП «Ғылым ордасы», музеи, Алматы

Фото: Zakon.kz

Музей представляет богатейшее собрание памятников археологии, находок, открывающих сведения об истории, быте и культуре древних народов.

Достопримечательностью музея считается фигура Золотого воина, найденная в Иссыкском кургане. Находка помогла ученым узнать о самобытной истории исторических предков казахов — саков, которые населяли территорию современного Казахстана в V–IV веках до н. э. Реставраторы воссоздали одежду и произвели копию костюма воина.

Интерес у посетителей вызывают также древнетюркские изваяния из камня, макеты мавзолеев Ходжи Ахмета Ясави и Айша Биби, дерево с резным узором из главного зала сырдарьинского Кедера, фрагменты резных глиняных плит из дворцов Джамуката и Кулана, находящихся в Семиречье, и многое другое.

Музей казахских народных музыкальных инструментов

музей, Алматы, ночь в музее

Фото: Zakon.kz

Был открыт в мае 2013 года (после основательной реконструкции). Здание музея входит в список памятников архитектуры и деревянного зодчества Казахстана. Оно было возведено в 1908 году из дерева, декорировано резьбой в виде мотивов этнических казахских узоров. Резьба состоит из элементов символики: агаш – дерево жизни, шынжара – бегущие волны, узилмес – вьющийся стебель, откизбе – роговидный завиток.

В экспозицию музея входит более 40 видов музыкальных инструментов (домбра, кеп-шик, сылдырмак, кобыза, дангыр), а также народные инструменты русского, дунганского, уйгурского народа и других этнических групп. В отдельном зале демонстрируются музыкальные инструменты таких известных музыкантов, как Абай, Биржан, Курмангазы, Махамбет, Шашу-бай, Дина, Жубанов, Кашаубаев, Кызыл-жырау, Жамбула, Больтирик-жырау.

Музей Алматы

Музей Алматы, ночь в музее, Алматы

Фото: Zakon.kz

В программе акции «Ночь в музее»:

  • волнующая атмосфера 60-70-х Алма-Аты,

  • ожившие дворики родного города,

  • выставки антиквариата,

  • легенды культурной столицы,

  • художественные рефлексии от Севы Демидова и Мурата Дилманова.

Хедлайнеры концерта – группа the Fridays, Ерлан Стамбекоа, Ильяс Аутов. Их рок-н-рольная славная музыкальная история заставит прочувствовать настоящий дух города.

Музей был основан в 2002 году в здании бывшего Верненского детского приюта, который в свое время был спланирован знаменитым архитектором Павлом Гурдэ, сыгравшим значительную роль в истории города. Там насчитывается свыше 40 тысяч экспонатов, разделенных на 11 эпох, которые отражают историю и становление города: «Древняя история Алматы», «Средневековая история Алматы», «У истоков казахской государственности», «Этнография Жетысу», «Верненский период истории Алматы», «Алматы в ХХ веке», «Развитие культуры и искусства», «История альпинизма», «Желтоксан», «Алматы и лидер нации», «Модель мира и согласия».

Анастасия Беньяминова
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