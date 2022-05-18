Пять лучших музеев Алматы, которые обязательно стоит посетить

18 мая пройдет акция «Ночь в музее» в трех музеях Алматы:

Музее имени А. Кастеева;

Музее Алматы;

Центральном государственном музее Казахстана.

Акция продлится с 17:00 до 23:00. Вход в музеи будет свободный.

Центральный государственный музей Казахстана

Фото: Zakon.kz

Мастер-классы по живописи, скульптуре и графике от Казахской Национальной Академии искусств им. Т. Жургенова, изостудий Алматы.

Мастер-классы по традиционным видам ремесел – от Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева.

Казахстанско-Японский центр представит мастер-классы по оригами, каллиграфии, искусству фуросики.

Мастер-классы проведут педагоги в рамках проекта «Арт-территория «Рисуем Музей будущего».

Выставки из фондовых коллекций музея и частных собраний, среди которых выставка детского творчества «Мое счастливое детство».

Фотовыставка «Сама мечта» известного казахстанского фотографа Максима Золотухина.

Выставка «Остров возрождения шедевров» известного казахстанского художника-реставратора, основателя и руководителя Научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым», заслуженного деятеля Казахстана Крыма Алтынбекова.

Выставка редких экспонатов по оружию и вооружению «Ер қару – бес қару» (XVIII-XIX вв.) из фондов Центрального музея РК.

Также гостей ждут выступления оркестров и музыкальных творческих детских коллективов, цирковое представление, детское дефиле.

Центральный государственный музей Казахстана cчитается одним из старейших музеев республики. Оборудован 7 основными экспозициями. Самый крупный из музеев Центрально-Азиатского региона. Экспозиции знакомят посетителей с древней и средневековой историей Казахстана, а также с современной жизнью государства.

Музей искусств РК им. А. Кастеева

Фото: Zakon.kz

Праздничная программа пройдет с 17:00 до 19:00.

Государственный ансамбль танца РК «САЛТАНАТ» – в фойе музея.

Школа-интернат для одаренных детей имени Шалтая Смагулова – зал прикладного искусства Казахстана.

Ансамбль кобызистов «Ак-Дарига» – зал прикладного искусства современного Казахстана.

Студенты факультета актерского мастерства Казахского национального колледжа искусств им. Т.К. Жургенова – зал творчества Абылхана Кастеева, 1 зал изобразительного искусства Казахстана.

Республиканская средняя специализированная музыкальная школа для одаренных детей им. К. Байсеитовой – зал русского искусства, зал западноевропейского искусства.

Центр индийского классического танца и йоги, Алматы-Казахстан – зал восточного искусства.

Также пройдут мастер-классы по искусству анимации члена СО Гали Мырзашева и китайской каллиграфии.

Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева – крупнейший художественный музей страны и ведущий научно-исследовательский и культурно-просветительский центр в области изобразительного искусства. Каждое третье воскресенье месяца вход в музей для всех категорий граждан на постоянные экспозиции — свободный. Во время школьных каникул вход на постоянные экспозиции музея для школьников — свободный.

Музей археологии РГП «Ғылым ордасы»

Фото: Zakon.kz

Музей представляет богатейшее собрание памятников археологии, находок, открывающих сведения об истории, быте и культуре древних народов.

Достопримечательностью музея считается фигура Золотого воина, найденная в Иссыкском кургане. Находка помогла ученым узнать о самобытной истории исторических предков казахов — саков, которые населяли территорию современного Казахстана в V–IV веках до н. э. Реставраторы воссоздали одежду и произвели копию костюма воина.

Интерес у посетителей вызывают также древнетюркские изваяния из камня, макеты мавзолеев Ходжи Ахмета Ясави и Айша Биби, дерево с резным узором из главного зала сырдарьинского Кедера, фрагменты резных глиняных плит из дворцов Джамуката и Кулана, находящихся в Семиречье, и многое другое.

Музей казахских народных музыкальных инструментов

Фото: Zakon.kz

В экспозицию музея входит более 40 видов музыкальных инструментов (домбра, кеп-шик, сылдырмак, кобыза, дангыр), а также народные инструменты русского, дунганского, уйгурского народа и других этнических групп. В отдельном зале демонстрируются музыкальные инструменты таких известных музыкантов, как Абай, Биржан, Курмангазы, Махамбет, Шашу-бай, Дина, Жубанов, Кашаубаев, Кызыл-жырау, Жамбула, Больтирик-жырау.

Музей Алматы

Был открыт в мае 2013 года (после основательной реконструкции). Здание музея входит в список памятников архитектуры и деревянного зодчества Казахстана. Оно было возведено в 1908 году из дерева, декорировано резьбой в виде мотивов этнических казахских узоров. Резьба состоит из элементов символики: агаш – дерево жизни, шынжара – бегущие волны, узилмес – вьющийся стебель, откизбе – роговидный завиток.

Фото: Zakon.kz

волнующая атмосфера 60-70-х Алма-Аты,

ожившие дворики родного города,

выставки антиквариата,

легенды культурной столицы,

художественные рефлексии от Севы Демидова и Мурата Дилманова.

Хедлайнеры концерта – группа the Fridays, Ерлан Стамбекоа, Ильяс Аутов. Их рок-н-рольная славная музыкальная история заставит прочувствовать настоящий дух города.