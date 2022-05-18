Пять лучших музеев Алматы, которые обязательно стоит посетить
18 мая пройдет акция «Ночь в музее» в трех музеях Алматы:
Музее имени А. Кастеева;
Музее Алматы;
Центральном государственном музее Казахстана.
Акция продлится с 17:00 до 23:00. Вход в музеи будет свободный.
Центральный государственный музей Казахстана
Фото: Zakon.kz
Мастер-классы по живописи, скульптуре и графике от Казахской Национальной Академии искусств им. Т. Жургенова, изостудий Алматы.
Мастер-классы по традиционным видам ремесел – от Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева.
Казахстанско-Японский центр представит мастер-классы по оригами, каллиграфии, искусству фуросики.
Мастер-классы проведут педагоги в рамках проекта «Арт-территория «Рисуем Музей будущего».
Выставки из фондовых коллекций музея и частных собраний, среди которых выставка детского творчества «Мое счастливое детство».
Фотовыставка «Сама мечта» известного казахстанского фотографа Максима Золотухина.
Выставка «Остров возрождения шедевров» известного казахстанского художника-реставратора, основателя и руководителя Научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым», заслуженного деятеля Казахстана Крыма Алтынбекова.
Выставка редких экспонатов по оружию и вооружению «Ер қару – бес қару» (XVIII-XIX вв.) из фондов Центрального музея РК.
Также гостей ждут выступления оркестров и музыкальных творческих детских коллективов, цирковое представление, детское дефиле.
Центральный государственный музей Казахстана cчитается одним из старейших музеев республики. Оборудован 7 основными экспозициями. Самый крупный из музеев Центрально-Азиатского региона. Экспозиции знакомят посетителей с древней и средневековой историей Казахстана, а также с современной жизнью государства.
Музей искусств РК им. А. Кастеева
Фото: Zakon.kz
Праздничная программа пройдет с 17:00 до 19:00.
Государственный ансамбль танца РК «САЛТАНАТ» – в фойе музея.
Школа-интернат для одаренных детей имени Шалтая Смагулова – зал прикладного искусства Казахстана.
Ансамбль кобызистов «Ак-Дарига» – зал прикладного искусства современного Казахстана.
Студенты факультета актерского мастерства Казахского национального колледжа искусств им. Т.К. Жургенова – зал творчества Абылхана Кастеева, 1 зал изобразительного искусства Казахстана.
Республиканская средняя специализированная музыкальная школа для одаренных детей им. К. Байсеитовой – зал русского искусства, зал западноевропейского искусства.
Центр индийского классического танца и йоги, Алматы-Казахстан – зал восточного искусства.
Также пройдут мастер-классы по искусству анимации члена СО Гали Мырзашева и китайской каллиграфии.
Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева – крупнейший художественный музей страны и ведущий научно-исследовательский и культурно-просветительский центр в области изобразительного искусства. Каждое третье воскресенье месяца вход в музей для всех категорий граждан на постоянные экспозиции — свободный. Во время школьных каникул вход на постоянные экспозиции музея для школьников — свободный.
Музей археологии РГП «Ғылым ордасы»
Фото: Zakon.kz
Достопримечательностью музея считается фигура Золотого воина, найденная в Иссыкском кургане. Находка помогла ученым узнать о самобытной истории исторических предков казахов — саков, которые населяли территорию современного Казахстана в V–IV веках до н. э. Реставраторы воссоздали одежду и произвели копию костюма воина.
Интерес у посетителей вызывают также древнетюркские изваяния из камня, макеты мавзолеев Ходжи Ахмета Ясави и Айша Биби, дерево с резным узором из главного зала сырдарьинского Кедера, фрагменты резных глиняных плит из дворцов Джамуката и Кулана, находящихся в Семиречье, и многое другое.
Музей казахских народных музыкальных инструментов
Фото: Zakon.kz
В экспозицию музея входит более 40 видов музыкальных инструментов (домбра, кеп-шик, сылдырмак, кобыза, дангыр), а также народные инструменты русского, дунганского, уйгурского народа и других этнических групп. В отдельном зале демонстрируются музыкальные инструменты таких известных музыкантов, как Абай, Биржан, Курмангазы, Махамбет, Шашу-бай, Дина, Жубанов, Кашаубаев, Кызыл-жырау, Жамбула, Больтирик-жырау.
Музей Алматы
Фото: Zakon.kz
волнующая атмосфера 60-70-х Алма-Аты,
ожившие дворики родного города,
выставки антиквариата,
легенды культурной столицы,
художественные рефлексии от Севы Демидова и Мурата Дилманова.
Хедлайнеры концерта – группа the Fridays, Ерлан Стамбекоа, Ильяс Аутов. Их рок-н-рольная славная музыкальная история заставит прочувствовать настоящий дух города.
Музей был основан в 2002 году в здании бывшего Верненского детского приюта, который в свое время был спланирован знаменитым архитектором Павлом Гурдэ, сыгравшим значительную роль в истории города. Там насчитывается свыше 40 тысяч экспонатов, разделенных на 11 эпох, которые отражают историю и становление города: «Древняя история Алматы», «Средневековая история Алматы», «У истоков казахской государственности», «Этнография Жетысу», «Верненский период истории Алматы», «Алматы в ХХ веке», «Развитие культуры и искусства», «История альпинизма», «Желтоксан», «Алматы и лидер нации», «Модель мира и согласия».