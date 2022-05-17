Алматинцы обсуждают видео с руферами, залезшими на верхушку «Нурлы Тау»

Видео снято с дрона, о чем написала сама героиня восхождения в Instagram.

В сторис она же рассказывает, как они планируют «вместе с Ваней» забраться на вершину. Рассуждает, что они одеты «не по-офисному» и это может затруднить проход в здание. Идущий рядом Ваня не рассуждает, а целенаправленно движется в сторону бизнес-центра.

Девушку, как следует из подписи в аккаунте, зовут Анжела. В Instagram она называет «Нурлы-Тау» — одним из самых известных и впечатляющих зданий города.

Судя по многочисленным фотографиям на странице девушки руферством она увлекается уже давно.