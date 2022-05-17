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23:26 17.05.2022

Алматинцы обсуждают видео с руферами, залезшими на верхушку «Нурлы Тау»

Алматы, пейзаж Фото: Кадр из видео
В соцсетях появилось видео, на котором парень и девушка позируют на самой вершине многоэтажного бизнес-центра «Нурлы Тау» в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео снято с дрона, о чем написала сама героиня восхождения в Instagram.

В сторис она же рассказывает, как они планируют «вместе с Ваней» забраться на вершину. Рассуждает, что они одеты «не по-офисному» и это может затруднить проход в здание. Идущий рядом Ваня не рассуждает, а целенаправленно движется в сторону бизнес-центра.

Девушку, как следует из подписи в аккаунте, зовут Анжела. В Instagram она называет «Нурлы-Тау» — одним из самых известных и впечатляющих зданий города.

Судя по многочисленным фотографиям на странице девушки руферством она увлекается уже давно.

Руферы (от англ. roofing, т. е. посещение крыш домов) — субкультура, объединяющая молодых людей, среди которых популярно посещение высотных объектов, таких как многоэтажные жилые дома, небоскребы, радиовышки, трубы. Одна из форм молодежных движений, связанная с индустриальным туризмом, цель которого — посещение крыш и высотных объектов с целью получения острых ощущений, организации фотоссесий в необычных местах.

Константин Вноровский
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