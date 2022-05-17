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Законодательство РК
23:49 17.05.2022

Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие

Ситуация в Украине 17 мая Фото: mil.ru
МИД России констатировал, что Киев вышел из переговорного процесса. Германия передала Украине крупную партию оружия, передает Zakon.kz.

  • Минобороны РФ: началась сдача в плен украинских военных и бойцов «Азова», заблокированных на «Азовстали» в Мариуполе. За сутки сложили оружие и сдались в плен 265 человек, в том числе 51 тяжелораненый.

  • Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из «Азова».

  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что «другой формулы спасения украинских защитников Мариуполя», чем та, которая используется сейчас, нет, военная деблокада невозможна.

  • МИД России: переговоры с Украиной не идут, Киев фактически вышел из этого процесса. Советник главы ОП и член украинской делегации Михаил Подоляк также сообщил, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен.

  • Spiegel пишет, что Германия передала Украине 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3 тысячи противотанковых мин DM31.

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончилась военная техника и оружие. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

  • Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО. Также парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в Альянс.

Константин Вноровский
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