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01:21 18.05.2022

60 фонтанов запустят в Алматы до конца мая

запустят до 25 мая Фото: пресс-служба акимата Алматы
До 25 мая в городе планируется запустить 60 коммунальных фонтанов, сообщает Zakon.kz.

На сегодня подключены 16 из них. Всего в Алматы 128 фонтанов, 63 находятся в собственности города, 65 – в частной, передает пресс-служба акимата города Алматы.

Фонтаны работают с 9:00 до 23:00 часов. На фонтанах регулярно проводятся текущие ремонтные работы, санитарная очистка и уборка.

На каждом фонтане размещены таблички с запретом купания для предостережения людей. Внутри конструкций находятся электрооборудование, подводное осветительное оборудование, погружные насосы.

Константин Вноровский
Алматы
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