60 фонтанов запустят в Алматы до конца мая

На сегодня подключены 16 из них. Всего в Алматы 128 фонтанов, 63 находятся в собственности города, 65 – в частной, передает пресс-служба акимата города Алматы.

Фонтаны работают с 9:00 до 23:00 часов. На фонтанах регулярно проводятся текущие ремонтные работы, санитарная очистка и уборка.

На каждом фонтане размещены таблички с запретом купания для предостережения людей. Внутри конструкций находятся электрооборудование, подводное осветительное оборудование, погружные насосы.