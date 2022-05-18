Тренер сборной Казахстана назвал причину поражений на ЧМ по хоккею

Тренер сборной Казахстана Максим Семенов прокомментировал неудачный старт команды на Чемпионате мира-2022 по хоккею в Финляндии, сообщает Sports.kz.

По его словам, в первом матче игроки перегорели: давление на игроков со стороны прошлогоднего результата.

Все понимали, что Дания – соперник, которого мы можем и должны обыгрывать. Но, как я сказал, перегорели. Второй матч был гораздо лучше по содержанию и по моментам, но один гол – это мало для победы. Опять же, ненужные удаления пока подводят команду. Требуем быть более дисциплинированными, но все равно эмоции захлестывают – все-таки это чемпионат мира, совершенно другой уровень, высокий уровень. Тяжело держать эмоции под контролем, но мы должны это делать. Чемпионат мира – это праздник: даже если мы играем против сильного соперника, то мы должны играть в тот же хоккей. Мы должны немного раскрепоститься и получать удовольствие от игры. Тогда у нас есть шанс сыграть хорошо и сыграть на победу даже с такими соперниками. Максим Семенов

Следующий матч сборная Казахстана проведет 19 мая против Канады.

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