08:52 18.05.2022
Министр внутренних дел назначил начальников полиции
Фото: polisia.kz
Руководству МВД представили кандидатов на должности замначальников департаментов полиции на транспорте и Туркестанской области, а также руководителей районных управлений столичной полиции, сообщает Zakon.kz.
Каждый кандидат, претендовавший на новую должность, рассматривался отдельно.
Министр Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители региональных ДП обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.
Приказом министра внутренних дел назначены:
на должность заместителя начальника ДП Туркестанской области – Сапар Бауыржан;
на должность заместителя начальника ДП на транспорте – Ерлан Жалмагамбет;
на должность начальника Управления полиции района «Есиль» ДП Нур-Султана –Алибек Кужахметов;
на должность начальника Управления полиции района «Байконур» ДП Нур-Султана – Марат Абиров.
Такой формат кадровых назначений проведен в Министерстве внутренних дел впервые.