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Законодательство РК
08:52 18.05.2022

Министр внутренних дел назначил начальников полиции

Полиция назначения Фото: polisia.kz
Руководству МВД представили кандидатов на должности замначальников департаментов полиции на транспорте и Туркестанской области, а также руководителей районных управлений столичной полиции, сообщает Zakon.kz.

Каждый кандидат, претендовавший на новую должность, рассматривался отдельно.

Министр Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители региональных ДП обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.

Приказом министра внутренних дел назначены:

  • на должность заместителя начальника ДП Туркестанской области – Сапар Бауыржан;

  • на должность заместителя начальника ДП на транспорте – Ерлан Жалмагамбет;

  • на должность начальника Управления полиции района «Есиль» ДП Нур-Султана –Алибек Кужахметов;

  • на должность начальника Управления полиции района «Байконур» ДП Нур-Султана – Марат Абиров.

Такой формат кадровых назначений проведен в Министерстве внутренних дел впервые.

Данияр Кунафин
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