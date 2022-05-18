Министр внутренних дел назначил начальников полиции

Каждый кандидат, претендовавший на новую должность, рассматривался отдельно.

Министр Марат Ахметжанов и его заместители, а также руководители региональных ДП обсудили достижения в служебной деятельности, профессионализм и личные качества кандидатов.

Приказом министра внутренних дел назначены:

на должность заместителя начальника ДП Туркестанской области – Сапар Бауыржан;

на должность заместителя начальника ДП на транспорте – Ерлан Жалмагамбет;

на должность начальника Управления полиции района «Есиль» ДП Нур-Султана –Алибек Кужахметов;

на должность начальника Управления полиции района «Байконур» ДП Нур-Султана – Марат Абиров.

Такой формат кадровых назначений проведен в Министерстве внутренних дел впервые.