09:57 18.05.2022
Диетолог предупредила о вреде искусственной икры
Фото: pixabay
Натуральные красители в искусственной икре часто заменяют более дешевыми химическими, что опасно для здоровья. В состав такой икры входит большое количество консервантов, передает Zakon.kz.
О вреде имитированной икры рассказала диетолог, эндокринолог Дарья Нечаева, пишет Gazeta.ru.
Лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт проходит пастеризацию. В искусственной икре намного больше соли, чем в натуральной, что нарушает водно-солевой баланс в организме.Диетолог, эндокринолог Дарья Нечаева
Скрытую угрозу представляют молочная и лимонная кислоты. Обе способны вызвать аллергическую реакцию. При выборе имитированной икры Нечаева призвала отказаться от вариантов с добавками: сливочным сыром или кремом, поскольку в них содержатся растительные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.
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