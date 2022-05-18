Диетолог предупредила о вреде искусственной икры

О вреде имитированной икры рассказала диетолог, эндокринолог Дарья Нечаева, пишет Gazeta.ru.

Лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт проходит пастеризацию. В искусственной икре намного больше соли, чем в натуральной, что нарушает водно-солевой баланс в организме. Диетолог, эндокринолог Дарья Нечаева

Скрытую угрозу представляют молочная и лимонная кислоты. Обе способны вызвать аллергическую реакцию. При выборе имитированной икры Нечаева призвала отказаться от вариантов с добавками: сливочным сыром или кремом, поскольку в них содержатся растительные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.

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