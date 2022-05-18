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09:57 18.05.2022

Диетолог предупредила о вреде искусственной икры

жир Фото: pixabay
Натуральные красители в искусственной икре часто заменяют более дешевыми химическими, что опасно для здоровья. В состав такой икры входит большое количество консервантов, передает Zakon.kz.

О вреде имитированной икры рассказала диетолог, эндокринолог Дарья Нечаева, пишет Gazeta.ru.

Лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт проходит пастеризацию. В искусственной икре намного больше соли, чем в натуральной, что нарушает водно-солевой баланс в организме.Диетолог, эндокринолог Дарья Нечаева

Скрытую угрозу представляют молочная и лимонная кислоты. Обе способны вызвать аллергическую реакцию. При выборе имитированной икры Нечаева призвала отказаться от вариантов с добавками: сливочным сыром или кремом, поскольку в них содержатся растительные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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