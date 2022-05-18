ЧМ-2022 по боксу: с кем встретятся казахстанки в полуфинале

За выход в финальную часть ЧМ-2022 поспорят Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг).

Дневная сессия. Начало – в 17:00 по времени Нур-Султана

Вторая пара. Севда Асенова (Болгария) – Алуа Балкибекова.

Третья пара. Жайна Шекербекова – Джутамас Джитпонг (Таиланд).

Пятая пара. Карина Ибрагимова – Линь Ю Тин (Тайбэй).

Десятая пара. Валентина Хальзова – Алсинда Элена Пангуан (Мозамбик).

Вечерняя сессия. Начало – в 21:00.

Четвертая пара. Дина Жоламан (Казахстан) – Лакрамиора Перишоч (Румыния).

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