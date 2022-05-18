10:53 18.05.2022
ЧМ-2022 по боксу: с кем встретятся казахстанки в полуфинале
Фото: kfb.kz
18 мая на ринге Стамбула пройдут полуфинальные поединки женского мирового первенства по боксу с участием пяти представительниц Казахстана, сообщает Zakon.kz.
За выход в финальную часть ЧМ-2022 поспорят Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг).
Дневная сессия. Начало – в 17:00 по времени Нур-Султана
Вторая пара. Севда Асенова (Болгария) – Алуа Балкибекова.
Третья пара. Жайна Шекербекова – Джутамас Джитпонг (Таиланд).
Пятая пара. Карина Ибрагимова – Линь Ю Тин (Тайбэй).
Десятая пара. Валентина Хальзова – Алсинда Элена Пангуан (Мозамбик).
Вечерняя сессия. Начало – в 21:00.
Четвертая пара. Дина Жоламан (Казахстан) – Лакрамиора Перишоч (Румыния).
Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!