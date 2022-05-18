Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:53 18.05.2022

ЧМ-2022 по боксу: с кем встретятся казахстанки в полуфинале

Бокс Полуфинал ЧМ-2022 Фото: kfb.kz
18 мая на ринге Стамбула пройдут полуфинальные поединки женского мирового первенства по боксу с участием пяти представительниц Казахстана, сообщает Zakon.kz.

За выход в финальную часть ЧМ-2022 поспорят Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (52 кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг). 

Дневная сессия. Начало – в 17:00 по времени Нур-Султана

Вторая пара. Севда Асенова (Болгария) – Алуа Балкибекова.

Третья пара. Жайна Шекербекова – Джутамас Джитпонг (Таиланд).

Пятая пара. Карина Ибрагимова – Линь Ю Тин (Тайбэй).

Десятая пара. Валентина Хальзова – Алсинда Элена Пангуан (Мозамбик).

Вечерняя сессия. Начало – в 21:00.

Четвертая пара. Дина Жоламан (Казахстан) – Лакрамиора Перишоч (Румыния).

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Турция
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
17.05.2022
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов
17.05.2022
Директоров школ могут уволить за низкие баллы на ЕНТ у обладателей «Алтын белгі»
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все