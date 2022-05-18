11:25 18.05.2022
Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркокартель
Фото: Zakon.kz
Спецслужбы Казахстана вместе с коллегами из Кыргызстана ликвидировали сеть каналов транспортировки и сбыта синтетических наркотиков в Центральную Азию, сообщает Zakon.kz.
Спецоперация проводилась полгода. В ходе проведения совместных международных операций установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. В итоге задержаны четыре казахстанца и три кыргызстанца.Пресс-служба МВД КР
Из незаконного оборота, как отметили в ведомстве, изъято более 31 кг наркотиков.
Примерная прибыль от их продажи составила бы более 1,8 млн долларов.