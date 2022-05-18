Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:25 18.05.2022

Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркокартель

наркокартель, МВД, Казахстан, Кыргызстан Фото: Zakon.kz
Спецслужбы Казахстана вместе с коллегами из Кыргызстана ликвидировали сеть каналов транспортировки и сбыта синтетических наркотиков в Центральную Азию, сообщает Zakon.kz.
Спецоперация проводилась полгода. В ходе проведения совместных международных операций установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. В итоге задержаны четыре казахстанца и три кыргызстанца.Пресс-служба МВД КР

Из незаконного оборота, как отметили в ведомстве, изъято более 31 кг наркотиков.

Примерная прибыль от их продажи составила бы более 1,8 млн долларов.

Анастасия Московчук
Казахстан Кыргызстан
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
17.05.2022
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов
17.05.2022
Директоров школ могут уволить за низкие баллы на ЕНТ у обладателей «Алтын белгі»
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все