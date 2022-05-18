Силовики Казахстана и Кыргызстана ликвидировали международный наркокартель

Спецоперация проводилась полгода. В ходе проведения совместных международных операций установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. В итоге задержаны четыре казахстанца и три кыргызстанца. Пресс-служба МВД КР

Из незаконного оборота, как отметили в ведомстве, изъято более 31 кг наркотиков.