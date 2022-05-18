12:27 18.05.2022
В Минздраве рассказали, как маркировка лекарств повлияет на стоимость
Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства после введения маркировки с 1 июля текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.
Ажар Гиният сообщила, что современные методы маркировки лекарственных препаратов позволяют отслеживать препараты.
Также министр прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что казахстанский инсулин был обнаружен где-то в Узбекистане. По словам главы Минздрава, эта информация прошлогодняя.
Если будет маркировка, то таких проблем у нас не будет. Все препараты будут отслеживаться. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Она отметила, что цены на лекарства регулируются и контролируются Министерством здравоохранения и Агентством по защите конкуренции.
Предельные цены устанавливаем мы, и мы это отслеживаем. При повышении предельных цен на лекарства будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством. Глава Минздрава РК