В Минздраве рассказали, как маркировка лекарств повлияет на стоимость

Ажар Гиният сообщила, что современные методы маркировки лекарственных препаратов позволяют отслеживать препараты.

Также министр прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что казахстанский инсулин был обнаружен где-то в Узбекистане. По словам главы Минздрава, эта информация прошлогодняя.

Если будет маркировка, то таких проблем у нас не будет. Все препараты будут отслеживаться. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Она отметила, что цены на лекарства регулируются и контролируются Министерством здравоохранения и Агентством по защите конкуренции.