Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:27 18.05.2022

В Минздраве рассказали, как маркировка лекарств повлияет на стоимость

препараты, Минздрав РК, Ажар Гиният Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства после введения маркировки с 1 июля текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что современные методы маркировки лекарственных препаратов позволяют отслеживать препараты.

Также министр прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что казахстанский инсулин был обнаружен где-то в Узбекистане. По словам главы Минздрава, эта информация прошлогодняя.

Если будет маркировка, то таких проблем у нас не будет. Все препараты будут отслеживаться. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Она отметила, что цены на лекарства регулируются и контролируются Министерством здравоохранения и Агентством по защите конкуренции.

Предельные цены устанавливаем мы, и мы это отслеживаем. При повышении предельных цен на лекарства будут приниматься соответствующие меры в соответствии с законодательством. Глава Минздрава РК
Мадина Мамырханова
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
17.05.2022
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов
17.05.2022
Директоров школ могут уволить за низкие баллы на ЕНТ у обладателей «Алтын белгі»
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все