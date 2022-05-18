Деятельность Казахстана в ОДКБ отвечает национальным интересам – эксперт

— Аскар Куандыкулы, прошедший в Москве саммит ОДКБ, в котором принял участие президент Касым-Жомарт Токаев, вызвал определенный интерес у мировой общественности. Чем это объяснить?

— На мой взгляд, январские события в Казахстане с задействованием миротворческих сил ОДКБ усилили интерес к этой Организации. Об этом говорит и тот факт, что к нынешнему юбилейному саммиту ОДКБ, в ходе которого Организация отмечала 30-летие со дня подписания собственно Договора о коллективной безопасности (Ташкентский договор) и 20-летие преобразования ДКБ в международную организацию, было приковано большое внимание.

Политический ландшафт в Евразии быстро меняется на фоне российско-украинского вооруженного конфликта. У сторонних наблюдателей возник вопрос: примет ли ОДКБ более активное участие в этих процессах, сохранит ли Организация свою дееспособность в складывающихся условиях, будут ли представлены или озвучены на саммите пути решения возникающих региональных и международных проблем?

Прошедший саммит подтвердил востребованность для стран-участниц подписанного в 1992 году Ташкентского договора. Отношения между государствами-членами в настоящее время находятся на качественно новом уровне. Сотрудничество стран ОДКБ по широкому спектру вопросов обеспечения региональной безопасности будет продолжаться и расширяться.

Все эти важные положения нашли отражение в подписанном на саммите в Москве 16 мая 2022 года Заявлении Совета коллективной безопасности.

Президент России проинформировал лидеров других стран ОДКБ о ходе конфликта в Украине, а Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась развеял интригу и ожидаемо заявил о том, что вопрос участия сил ОДКБ в Украине не обсуждался на саммите.

— То есть вы считаете, что в нынешних условиях ОДКБ сохранила свою актуальность?

— Да, саммит показал, что ОДКБ как формат сотрудничества в «семье» региональных организаций сохраняет свою актуальность. Есть взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в обеспечении региональной безопасности и совместном преодолении существующих и возникающих угроз и вызовов.

— Как вы оцениваете выступления лидеров государств-членов ОДКБ на саммите?

— Как и прежде, определенный отпечаток на сотрудничество стран ОДКБ накладывают географические факторы – каждая из стран-участниц «укоренена» в своем регионе, где вступает в многогранные связи и систему взаимодействия с собственным кругом соседей.

Надо отметить, что географически зона ответственности ОДКБ простирается на значительные расстояния, включая три субрегиона деятельности Организации – восточноевропейскую часть (Россия – Беларусь), Южный Кавказ (Россия – Армения) и Центральную Азию (Россия – страны Центральной Азии). Такая обширная география и разная специфика локальных подсистем региональной безопасности сказываются на деятельности Организации.

В выступлениях глав России и Беларуси отражалась сложная обстановка в Европе, вызванная российско-украинским конфликтом и ростом противоречий с НАТО, с «коллективным» Западом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал недовольство пассивностью ОДКБ в конфликте Армении с Азербайджаном.

Лидеры центральноазиатских стран ОДКБ подняли вопрос о сложной обстановке на южных рубежах Центральной Азии, накоплении негативных факторов для региональной и трансграничной безопасности.

— На чем акцентировал внимание президент Казахстана?

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев, как и его коллеги по региону, считает важным для ОДКБ еще больше уделять внимание ситуации на южных рубежах Центральной Азии. В своем выступлении он отметил нестабильную обстановку в Афганистане и не снижающуюся активность вооруженных группировок на территории этой страны.

Также он заявил о необходимости развивать миротворческий потенциал ОДКБ и подключать ее к миротворческой деятельности ООН. Это, по его словам, укрепит правосубъектность Организации и обеспечит практику ее участия в международных операциях по поддержанию мира.

— В начале беседы вы сказали, что на фоне российско-украинского конфликта политический ландшафт в Евразии быстро меняется, однако сам украинский конфликт на саммите практически остался без внимания. Почему?

— Я бы не сказал, что саммит ОДКБ оставил за скобками украинский конфликт. В текст итогового Заявления Совета коллективной безопасности вошли определенные месседжи, которая Россия послала Западу.

Так, в Заявлении была отражена готовность ОДКБ налаживать практическое взаимодействие с НАТО. И это при том, что диалоговые площадки между Россией и НАТО были ликвидированы. Можно предположить, что Россия готова к диалогу с НАТО на площадке ОДКБ, но ее цена – признание Альянсом ОДКБ как полноправного партнера по диалогу.