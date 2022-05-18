Смертельное ДТП произошло в Шымкенте

Как сообщили в городском департаменте полиции, 17 мая примерно в 21:10 на пересечении ул. Ш. Калдаякова и пр. Республики столкнулись две автомашины –Mercedes Benz 200 D и Toyota Land Cruiser 100 VX.

В результате ДТП в больницу с различными травмами доставили двух водителей и трех пассажиров Mercedes benz 200 D, среди которых одна женщина. Она впоследствии скончалась, не приходя в сознание. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа из Абайского РУП. По факту ДТП полицейскими проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК. Назначены экспертизы. Пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве отметили, что выясняются все обстоятельства произошедшего.

Очевидец аварии сообщили корреспонденту Zakon.kz, что в одном из автомобилей находился новорожденный ребенок. Семья возвращалась из роддома домой. Ребенок с ушибом головы, мать — с переломом ключицы, отец — в шоковом состоянии.

В городском управлении здравоохранения сообщили, что троим пострадавшим в приемном покое городской клинической больницы №1 оказали первую медицинскую помощь, после чего их отпустили домой. Еще двоих после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.