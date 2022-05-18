Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:18 18.05.2022

Стала известна новая дата боя Флойда Мейвезера против Дона Мура

Бокс Бой 21 мая Фото: Instagarm/floydmayweather
Выставочный поединок бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мэйвезера и его соотечественника Дона Мура состоится 21 мая, сообщает Zakon.kz.

Эту новость Флойд Мейвезер разместил в Instagram. Как известно, встреча между двумя американцами должна была пройти в Дубае (ОАЭ) 14 мая. Однако поединок отменили из-за смерти президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида.

Бокс Бой Мейвезер - Мур

Фото: Instagram/floydmayweather

Мейвезер и Мур сойдутся в ринге на вертолетной площадке небоскреба в Дубае. Это третий выставочный бой Мейвезера и первый после боя с Логаном Полом в Майами в июне 2021 года.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Дубай
Синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане
17.05.2022
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Четырехлетний малыш потерялся в горах Алматинской области: его искали шесть часов
17.05.2022
Директоров школ могут уволить за низкие баллы на ЕНТ у обладателей «Алтын белгі»
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все