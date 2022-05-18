Стала известна новая дата боя Флойда Мейвезера против Дона Мура

Эту новость Флойд Мейвезер разместил в Instagram. Как известно, встреча между двумя американцами должна была пройти в Дубае (ОАЭ) 14 мая. Однако поединок отменили из-за смерти президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида.

Фото: Instagram/floydmayweather

Мейвезер и Мур сойдутся в ринге на вертолетной площадке небоскреба в Дубае. Это третий выставочный бой Мейвезера и первый после боя с Логаном Полом в Майами в июне 2021 года.

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