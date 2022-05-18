Исследование – что казахстанцы покупают в интернете

По данным экспертов, с развитием цифровизации в Казахстане сегодня с любого смарт-устройства доступны торговые онлайн-площадки.

К тому же, согласно отчету Ranking.kz, рыночные отношения стремительно переходят в онлайн.

По итогам первого квартала 2022 года сумма безналичных платежей достигла 19,1 трлн тг – в полтора раза больше, чем годом ранее. Более того, объем этих платежей всего за один квартал 2022-го превышает показатели полного 2019 года на 43%, а полного 2018-го – в 28 раз, – отмечено в публикации.

Параллельно с увеличением объемов безналичных платежей, как заявили эксперты, растут и показатели электронной торговли.

Если рассматривать пользователей интернета, купивших товары и услуги онлайн, то их доля выросла с 15,6% в 2019 году до 17,7% в 2020-м.

Наиболее распространенными категориями товаров, приобретаемых онлайн, являются одежда (обувь, спортивные товары) и продукты питания.

Также в этот список входят товары для домашнего пользования, лекарства, услуги телекома и многое другое (электронное оборудование; финансовые и страховые услуги; компьютерные товары и т. д.).