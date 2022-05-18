Эксперты рассказали, как перестать уставать

Синдром хронической усталости (СХУ) известен с середины 80-х годов ХХ века. С этого времени число страдающих СХУ в мире постоянно увеличивается. Его глобальная распространенность, составляющая от 0,4% до 2,5%, растет каждый год. В группу риска входят трудоспособные люди, профессиональная деятельность которых связана с высокой эмоциональной нагрузкой и стрессом.

Чаще всего этот синдром наблюдается в возрастной группе 20-40 лет. СХУ считается распространенным заболеванием в таких странах, как Великобритания, Австралия и США. Однако его доля в развивающихся странах растет быстрыми темпами.

Основным симптомом СХУ является постоянная усталость, которая не проходит даже после долгого отдыха.

Другие симптомы включают в себя:

проблемы со сном;

проблемы с памятью (туман в голове);

головные боли;

боли в мышцах и суставах;

боли в горле.

Снижение умственной и физической работоспособности продолжается более шести месяцев. При этом сама усталость усиливается при физической или умственной деятельности, но не уменьшается в покое.

Доктор медицинских наук, магистр наук об общественном здоровье Мадина Жапаркулова поделилась: более 2% людей имеют СХУ, который проявляется регулярно.

Часто такие люди имеют и другие заболевания нервной системы: неврозы, панические атаки. Согласно статистике, СХУ в четыре раза чаще проявляется у женщин. Средний возраст больных – 25-45 лет. Подростки и дети болеют реже, однако встречаются случаи проявления данного синдрома у детей возрастом пять лет и младше. Доктор медицинских наук, магистр наук об общественном здоровье Мадина Жапаркулова

В норме любое сильное утомление проходит после полноценного сна и отдыха. Если же человек выспался и хорошо поел, но продолжает чувствовать себя вяло и утомленно, что мешает ему выполнять привычные дела, это скорее патологическое состояние.

Вопрос о причинах заболевания и о механизме его возникновения до конца неясен. Чаще всего его связывают с перенесенной вирусной или бактериальной инфекцией. Это может быть грипп, ОРВИ, некоторые виды гепатитов, эндокардит, пневмония и др. Нередко толчком к развитию синдрома является реакция организма на оперативное лечение, тяжелые роды, сильный или хронический стресс. Основной причиной СХУ считается истощение иммунной системы человека. Такие заболевания, как анемия, могут затрагивать и психику, и физическую активность. СХУ – это физическая и моральная слабость. Мадина Жапаркулова

При изучении причин СХУ выяснилось, что он чаще развивается в экологически неблагоприятных районах. Было показано, что у населения в таких местах ослаблен иммунитет, на фоне этого могут развиваться ослабление иммунитета и разнообразные инфекции.

Данные о людях в Казахстане, страдающих синдромом хронической усталости, разнятся. Директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Атчабарова при КазНМУ имени Асфендиярова Тимур Салиев говорит, что в Казахстане ставить такой диагноз не спешат, поэтому достоверной статистики по синдрому хронической усталости пока нет.

Некоторые люди могут родиться с предрасположенностью к расстройству, которое затем вызывается комбинацией факторов. Потенциальные триггеры включают в себя: вирусные инфекции, проблемы с иммунной системой, гормональный дисбаланс, физическая или эмоциональная травма. Директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Атчабарова при КазНМУ имени Асфендиярова Тимур Салиев

Эксперты выражают обеспокоенность тем, что растущее число людей, переболевших COVID-19, может создать новую волну людей с синдромом хронической усталости в ближайшем будущем.

Например, около 376 000 человек в Великобритании сообщают о симптомах более чем через год после COVID-19, включая сильную усталость и другие симптомы, похожие на синдромы поствирусной усталости и СХУ.

Считается, что нехватка определенных витаминов тоже может давать состояние усталости и нехватки сил.

Каждому витамину в нашем теле отводится определенная роль. Обычно постоянная усталость появляется вследствие дефицита тиамина, аскорбиновой кислоты, цианокобаламина и пиридоксина. Поэтому эти вещества считаются лучшими витаминами при хронической усталости. Мадина Жапаркулова

Что же делать?

В качестве профилактики хронической усталости обычно рекомендуются регулярный отдых, правильный сон, умеренные физические упражнения. Часто врачи советуют воздержаться от употребления продуктов, содержащих в больших количествах кофеин и сахар.

Продукты, которые нужно исключить из рациона: кофе, фаст-фуд, сладкое, жареное, газированное. Питание должно включать продукты, богатые железом и витаминами. Например, зеленые овощи, зелень, морепродукты, пшеничные отруби, вареное мясо, орехи.

Специального медикаментозного средства для лечения СХУ не существует, но лекарства можно использовать для облегчения некоторых симптомов. Безрецептурные обезболивающие могут облегчить головную боль, а также боль в мышцах и суставах. Может помочь изменение образа жизни. Диеты, исключающие определенные виды пищи, не рекомендуются людям с СХУ. Тимур Салиев

Ученый считает, что нетрадиционная медицина (иглоукалывание, тай-чи, йога и массаж) могут помочь облегчить боль и симптомы, связанные с СХУ. Тем не менее Тимур Салиев настаивает, что необходима консультация с врачом перед началом любого альтернативного или дополнительного лечения.

Рекомендуется поэтапная лечебная физкультура, которая включает в себя постепенное увеличение физической активности. Рандомизированное исследование показало, что поэтапная лечебная физкультура была эффективна при усталости и других аспектах функциональных нарушений, за исключением депрессии. Имеются некоторые свидетельства того, что преимущества поэтапной лечебной физкультуры не коррелируют с увеличением переносимости физических упражнений и в большей степени связаны с уменьшением симптомов. Тимур Салиев

При хронической усталости нужно правильно организовать режим дня, спать 7-9 часов в день, вести здоровый образ жизни, а также нормализовать питание.

Нужно ли идти к врачу?

Специалисты уверены: если человек чувствует наличие признаков СХУ, то нужно обратиться к врачу. Некоторые симптомы могут сигнализировать о проблемах с органами и системами организма, прежде всего эндокринологическими и сердечно-сосудистыми.

Специальных тестов на синдром хронической усталости не существует, но есть четкие рекомендации, которые помогут врачам диагностировать это состояние. Врач общей практики должен расспросить вас о вашей истории болезни и провести медицинский осмотр. Специалисты также могут предложить вам сдать анализ крови, чтобы исключить другие состояния, такие как анемия, недостаточная активность щитовидной железы или проблемы с печенью и почками. Тимур Салиев

Мадина Жапаркулова добавила, что люди с СХУ часто не догадываются, что стало причиной такого их удрученного состояния. По ее словам, адекватное лечение синдрома возможно только после осознания сути проблемы и усиленной работы над собой.

Самым сложным является первый шаг, порой люди не понимают, с чего начать. Не стоит бороться с болезнью в одиночку. Обратитесь к специалисту, получите информацию и начните действовать незамедлительно. Многие пациенты не могут полностью оправиться от СХУ даже с помощью лечения. Мадина Жапаркулова