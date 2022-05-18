14:49 18.05.2022
Казахстанец заблудился и два дня бродил по пустыне в Туркестанской области
Фото: pixabay
Полицейские Отырара в Туркестанской области нашли мужчину, который заблудился и два дня бродил по пустыне. В поисках пропавшего принимали участие 50 человек, сообщает Zakon.kz.
По данным областной полиции, в селе Шаульдер Туркестанской области пропал 29-летний мужчина – инвалид первой группы.
Родственники в течение суток пытались найти его, но после обратились за помощью к полицейским.
На поиски мужчины ориентировали весь личный состав. К сотрудникам полиции присоединились и волонтеры. В результате непрерывных поисков пропавшего мужчину нашли спустя два дня в пустыне на расстоянии 20 километров.Пресс-служба ДП Туркестанской области