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14:49 18.05.2022

Казахстанец заблудился и два дня бродил по пустыне в Туркестанской области

мужчина заблудился в Туркестанской области Фото: pixabay
Полицейские Отырара в Туркестанской области нашли мужчину, который заблудился и два дня бродил по пустыне. В поисках пропавшего принимали участие 50 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, в селе Шаульдер Туркестанской области пропал 29-летний мужчина – инвалид первой группы.

Родственники в течение суток пытались найти его, но после обратились за помощью к полицейским.

На поиски мужчины ориентировали весь личный состав. К сотрудникам полиции присоединились и волонтеры. В результате непрерывных поисков пропавшего мужчину нашли спустя два дня в пустыне на расстоянии 20 километров.Пресс-служба ДП Туркестанской области
Анастасия Московчук
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