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Законодательство РК
15:05 18.05.2022

Ансаган Балтабеков назначен заместителем начальника Службы госохраны

Ансаган Балтабеков, назначение Фото: Zakon.kz
Ансаган Балтабеков назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, – говорится в сообщении Акорды.

Батырбек Байбосынов освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК.

Анастасия Стативкина
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