15:05 18.05.2022
Ансаган Балтабеков назначен заместителем начальника Службы госохраны
Фото: Zakon.kz
Ансаган Балтабеков назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, – говорится в сообщении Акорды.
Батырбек Байбосынов освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК.