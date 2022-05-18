Премьер-министр провел заседание совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

В ходе заседания члены совета рассмотрели изменения в устав холдинга и предварительно утвердили годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) за 2021 год.

По решению совета директоров оптимизирован количественный состав правления холдинга из 7 до 5 человек. Предполагается сокращение двух единиц членов правления, занимающих должности управляющих директоров. Пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Также, как отмечено в сообщении, утверждена Антикоррупционная комплаенс-программа на 2022 год, разработанная в соответствии с политикой противодействия коррупции и направленная на совершенствование деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы холдинга. Отметим, что с 1 января 2022 года в холдинге «Байтерек» создана Антикоррупционная комплаенс-служба, подчиненная совету директоров.