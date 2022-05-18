День музеев отметили в МВД

В рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию органов внутренних дел и Году детей, Центральным музеем МВД организована передвижная выставка-экспозиция во Дворце спорта «Алатау», где представлены экспонаты и материалы о становлении органов правопорядка Казахстана.

Фото: polisia.kz

За свою многолетнюю историю Музей МВД, который изначально был открыт в Алматы в 1977 году, получил свое достойное признание. В 1990 году он был отмечен как один из самых лучших музеев системы МВД на постсоветском пространстве и занесен в Книгу каталогов «Музеи СССР». С 2000 года музей истории становления и развития органов внутренних дел страны находится в городе Нур-Султане.

Фото: polisia.kz

Деятельность музеев органов внутренних дел направлена на формирование казахстанского патриотизма и повышение престижа профессии полицейского. Сотрудники ведомственных музеев, которые функционируют в регионах Казахстана, бережно сохраняют и передают молодому поколению исторически сложившиеся традиции старшего поколения.

Фото: polisia.kz

В рамках Года детей гостями выставки Музея МВД Казахстана стали юные посетители. Они увидели экспонаты, материалы прошлого столетия, которыми пользовались отцы и деды, люди, которые стояли у истоков становления казахстанской полиции.

Фото: polisia.kz

Передвижная выставка – это повод продемонстрировать богатое наследие советской и казахстанской полиции, соприкоснуться с историей становления органов внутренних дел. Сегодня на выставке мы представили более 150 самых знаковых и интересных экспонатов. И каждый может подержать их в руках. Заведующая музеем МВД РК Алмагуль Сатмаганбетова.

Фото: polisia.kz

Вниманию посетителей были представлены чемодан криминалиста, микроскоп старого образца, пулемет «Максим», первый светофор, оружие, изъятое у преступников, подшивка газеты «Сақшы – На страже» за 40-е годы прошлого века и многое другое.