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Законодательство РК
16:07 18.05.2022

День музеев отметили в МВД

мвд Фото: polisia.kz
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают Международный день музеев. Этот день отметили и в Министерстве внутренних дел, передает Zakon.kz.

В рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию органов внутренних дел и Году детей, Центральным музеем МВД организована передвижная выставка-экспозиция во Дворце спорта «Алатау», где представлены экспонаты и материалы о становлении органов правопорядка Казахстана.

МВД

Фото: polisia.kz

За свою многолетнюю историю Музей МВД, который изначально был открыт в Алматы в 1977 году, получил свое достойное признание. В 1990 году он был отмечен как один из самых лучших музеев системы МВД на постсоветском пространстве и занесен в Книгу каталогов «Музеи СССР». С 2000 года музей истории становления и развития органов внутренних дел страны находится в городе Нур-Султане.

музей

Фото: polisia.kz

Деятельность музеев органов внутренних дел направлена на формирование казахстанского патриотизма и повышение престижа профессии полицейского. Сотрудники ведомственных музеев, которые функционируют в регионах Казахстана, бережно сохраняют и передают молодому поколению исторически сложившиеся традиции старшего поколения.

ночь в музее

Фото: polisia.kz

В рамках Года детей гостями выставки Музея МВД Казахстана стали юные посетители. Они увидели экспонаты, материалы прошлого столетия, которыми пользовались отцы и деды, люди, которые стояли у истоков становления казахстанской полиции.

ночь в музее

Фото: polisia.kz

Передвижная выставка – это повод продемонстрировать богатое наследие советской и казахстанской полиции, соприкоснуться с историей становления органов внутренних дел. Сегодня на выставке мы представили более 150 самых знаковых и интересных экспонатов. И каждый может подержать их в руках. Заведующая музеем МВД РК Алмагуль Сатмаганбетова.

музей

Фото: polisia.kz

Вниманию посетителей были представлены чемодан криминалиста, микроскоп старого образца, пулемет «Максим», первый светофор, оружие, изъятое у преступников, подшивка газеты «Сақшы – На страже» за 40-е годы прошлого века и многое другое.

Ирина Лукичева
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