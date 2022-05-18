День музеев отметили в МВД
В рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию органов внутренних дел и Году детей, Центральным музеем МВД организована передвижная выставка-экспозиция во Дворце спорта «Алатау», где представлены экспонаты и материалы о становлении органов правопорядка Казахстана.
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
Деятельность музеев органов внутренних дел направлена на формирование казахстанского патриотизма и повышение престижа профессии полицейского. Сотрудники ведомственных музеев, которые функционируют в регионах Казахстана, бережно сохраняют и передают молодому поколению исторически сложившиеся традиции старшего поколения.
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
Передвижная выставка – это повод продемонстрировать богатое наследие советской и казахстанской полиции, соприкоснуться с историей становления органов внутренних дел. Сегодня на выставке мы представили более 150 самых знаковых и интересных экспонатов. И каждый может подержать их в руках. Заведующая музеем МВД РК Алмагуль Сатмаганбетова.
Фото: polisia.kz
Вниманию посетителей были представлены чемодан криминалиста, микроскоп старого образца, пулемет «Максим», первый светофор, оружие, изъятое у преступников, подшивка газеты «Сақшы – На страже» за 40-е годы прошлого века и многое другое.