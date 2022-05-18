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16:16 18.05.2022

Прошла жеребьевка группового этапа Кубка Казахстана-2022 по футболу

Футбол Кубок Жеребьевка Фото: Instagram/pflkaz
Состоялась жеребьевка группового раунда Кубка Казахстана с участием 14 клубов КПЛ и двух команд, победителей предварительного этапа, сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки футбольные коллективы были распределены по следующим подгруппам:

Группа «А»: «Аксу», «Атырау», «Кайрат», «Ордабасы».

Группа «B»: «Кайсар», «Акжайык», «Каспий», «Кызыл-Жар СК».

Группа «C»: «Актобе», «Мактаарал», «Тараз», «Тобол».

Группа «D»: «Шахтер», «Туран», «Жетысу», «Астана».

Матчи группового этапа стартуют 8 июля и завершатся 14 августа.

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Куандык Шынасилов
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