16:16 18.05.2022
Прошла жеребьевка группового этапа Кубка Казахстана-2022 по футболу
Фото: Instagram/pflkaz
Состоялась жеребьевка группового раунда Кубка Казахстана с участием 14 клубов КПЛ и двух команд, победителей предварительного этапа, сообщает Zakon.kz.
По итогам жеребьевки футбольные коллективы были распределены по следующим подгруппам:
Группа «А»: «Аксу», «Атырау», «Кайрат», «Ордабасы».
Группа «B»: «Кайсар», «Акжайык», «Каспий», «Кызыл-Жар СК».
Группа «C»: «Актобе», «Мактаарал», «Тараз», «Тобол».
Группа «D»: «Шахтер», «Туран», «Жетысу», «Астана».
Матчи группового этапа стартуют 8 июля и завершатся 14 августа.
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