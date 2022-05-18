Штормовое предупреждение на 19 мая в Алматы: шквал, град и гроза

Уважаемые граждане, во время грозы и ветра постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения. Не оставляйте машины под деревьями. ДЧС города Алматы

19-20 мая в горах Алматы объявлено штормовое предупреждение: ожидаются гроза, град, шквал. По сообщению РГП «Казгидромет» ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с, при порывах ветра 24-29 м/с. Горожан просят воздержаться от походов в горы.